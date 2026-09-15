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Albares ve una "vergüenza" la prórroga de controles de Italia y le afea el doble de entradas irregulares

07/04/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación antes de una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado en la que el Ejecutivo se enfrenta a preguntas e interpelaciones sobre la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, la política exterior, la situación económica y la crisis de precios de los combustibles, así como diversas iniciativas relativas a derechos sociales y protección de las víctimas de agresiones sexuales. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
07/04/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación antes de una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente en la sesión de control al Gobierno en el Senado en la que el Ejecutivo se enfrenta a preguntas e interpelaciones sobre la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, la política exterior, la situación económica y la crisis de precios de los combustibles, así como diversas iniciativas relativas a derechos sociales y protección de las víctimas de agresiones sexuales. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
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El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha calificado de "vergüenza" la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de prorrogar los controles Schengen con España otros quince días en relación con la entrada de migrantes en Ceuta y ha afeado que Italia recibe actualmente el doble de entradas irregulares.

"Es absurdo, es inútil y es una vergüenza porque es dinamitar el espíritu, la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos", ha valorado Albares en declaraciones a los medios en el Senado, donde ha participado en la sesión del control al Gobierno, después de que Roma haya decidido prorrogar los controles, medida a la que el Ejecutivo español ha respondido en reciprocidad.

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En su opinión, la decisión del Ejecutivo italiano se ha tomado en clave de "política interna" y tanto la primera ministra, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, como su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien lidera Forza Italia, aliado del Partido Populr en Bruselas, no se están comportando como "líderes europeos a la altura de las circunstancias".

Así las cosas, ha pedido tanto a PP, como aliados de Forza Italia, como a Vox, en tanto que aliados de Meloni, que les trasladen que "esta medida es una vergüenza, es absurda y es ridícula".

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Albares ha resaltado que Italia tiene actualmente "el doble de entradas irregulares que España" y ha recordado que en 2023, cuando el Gobierno italiano fue "incapaz" de gestionar la llegada de inmigrantes a la isla de Lampedusa, "no solamente nosotros ofrecimos nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en muchas otras situaciones, sino que incluso acogimos migrantes irregulares trayéndolos a España".

"Yo entiendo que el Gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es desde luego un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos", ha insistido, recalcando que "Europa sin solidaridad no puede existir".

Tajani ha considerado la declaración de su homólogo español como "innecesariamente agresiva" en un mensaje en sus redes sociales en el que ha asegurado su país "aplica las normas y los Tratados europeos con el único objetivo de defender la seguridad de las fronteras y de sus ciudadanos".

"La reacción del Gobierno español ante la decisión italiana de mantener la suspensión de Schengen resulta, por tanto, fuera de lugar, inapropiada e innecesariamente agresiva", ha agregado el ministro de Exteriores italiano.

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