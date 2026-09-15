Acepta tres años de cárcel un joven acusado de intentar matar a cuchilladas a la nueva pareja de su exnovia en Lugo

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Un joven ha aceptado este martes en la Audiencia Provincial de Lugo una pena de prisión de tres años tras reconocer ser autor de amenazas a su expareja y de intentar matar a cuchilladas a la nueva pareja de esta en la misma ciudad en julio de 2023. Los hechos, según el escrito de acusación, se produjeron después de que la mujer pusiera fin a la relación que mantenía con el acusado.

La acusación solicitaba penas que sumaban 15 años y dos meses de prisión, por un intento de asesinato, las amenazas y las lesiones. Sin embargo, tras la conformidad firmada este martes, tendrá que cumplir, además de los tres años de prisión, 160 días de trabajos a la comunidad, pagar 480 euros de multa y mantener la orden de alejamiento dictada contra ambos por un periodo de 15 años, todo ello sumando un delito de amenazas en el ámbito familiar, dos de lesiones y el homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía solicitaba también la expulsión del país ya que no es de nacionalidad española pero al final se ha desistido de tomar esa medida debido a que se considera que tiene suficiente arraigo en el país, en el que está trabajando desde 2022.

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La conformidad ha sido aceptada por la Fiscalía, que ha reconocido que tras los hechos, el hombre acudió a Comisaría y confesó lo ocurrido, además de haber consignado ya el pago de más de 21.000 euros de indemnización en favor de su exnovia y la víctima haciendo valer el atenuante de reparación del daño.

Los hechos, según el escrito de acusación, se produjeron después de que la mujer pusiera fin a la relación que mantenía con el acusado. El procesado, que en aquel momento tenía 19 años y sin antecedentes penales, había mantenido una relación de pareja durante dos años con la joven, de 18, con la que convivía desde mayo de 2023 en una habitación de un piso compartido en Lugo. Según la acusación, ella puso fin a la relación durante la semana del 17 de julio y comenzó a conocer a otro joven, de 21 años.

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El escrito sostiene que el acusado no aceptó la ruptura y continuó insistiendo a su expareja para que no lo dejase. Esa misma semana, cuando ella se disponía a salir del domicilio, habría recibido un mensaje de su nueva pareja y fue en ese momento, según la acusación, cuando el joven le manifestó que, si la veía con otro chico, los mataría.

HECHOS

Los hechos más graves habrían ocurrido sobre las 00.47 horas del 25 de julio de 2023. La joven acudió al domicilio para recoger ropa y coincidió allí con el acusado. Según el relato de la acusación, el joven salió a la calle y, al comprobar que la nueva pareja de su expareja la esperaba, regresó a la vivienda y cogió un cuchillo de la cocina.

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La acusación señala que la joven y otros dos compañeros de piso intentaron impedir que saliera de la vivienda. Durante el forcejeo, el acusado habría empujado a su expareja hacia uno de los compañeros para apartarla de la puerta y habría intentado darle un puñetazo, aunque el golpe alcanzó al hombre en el brazo al interponerse.

Posteriormente, siempre según el escrito, el acusado consiguió salir del domicilio acompañado de la perra y corrió hacia el otro joven con el cuchillo en la mano mientras le decía que lo iba a matar. Además, habría azuzado al animal para que lo atacase. La víctima intentó huir, pero el perro le mordió en una pierna y, tras resbalar y caer al suelo, fue alcanzada por el acusado.

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La acusación sostiene que el joven le asestó entonces una primera cuchillada por la espalda con intención de acabar con su vida. Cuando la víctima intentó levantarse y evitar que continuase apuñalándola, se dirigió hacia el acusado, que presuntamente le asestó una segunda puñalada en el abdomen y otra en el pie. La víctima habría conseguido agarrarlo por los brazos para impedir nuevas agresiones hasta que llegó uno de los compañeros de piso y logró separarlos.

Como consecuencia de las heridas, el joven sufrió una lesión penetrante en el hipocondrio izquierdo, con afectación del epiplón y enfisema subcutáneo, aunque sin daños en órganos como el hígado, el bazo o los riñones. También sufrió otra herida penetrante en la zona dorsal izquierda, a la altura de los últimos arcos costales, además de una herida en la cara interna del muslo derecho.

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La víctima precisó asistencia médica y tratamiento quirúrgico urgente. Según la acusación, de no haberse realizado de forma inmediata podrían haberse producido complicaciones hemodinámicas e infecciosas con peligro para su vida. Fue sometida a una intervención laparoscópica bajo anestesia general para reparar las heridas y recibió tratamiento analgésico y antiinflamatorio, profilaxis antibiótica y anticoagulante y curas locales.

El joven tardó 54 días en curar, cuatro de ellos considerados de perjuicio grave, diez de perjuicio moderado y 40 de perjuicio básico. Además, presenta un perjuicio estético moderado, valorado en siete puntos, por las cicatrices en la zona dorsal, el abdomen y el muslo derecho. Los gastos ocasionados al Sergas por la asistencia sanitaria ascienden, según el escrito, a 4.394,82 euros.

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Por estos hechos, la acusación consideraba que el procesado era responsable de un delito de amenazas, un delito de lesiones en el ámbito familiar, un delito leve de lesiones y un delito de asesinato en grado de tentativa. En el caso de las amenazas, aprecia además las circunstancias agravantes de parentesco y discriminación por razón de género.

La petición de pena contemplaba por el asesinato en grado de tentativa 11 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. A esto añadía tres años de prisión por el delito de amenazas, uno por las lesiones en el ámbito familiar y 480 euros de multa, por el delito leve de lesiones.

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También pedía que el acusado tuviera prohibido aproximarse a menos de 500 metros de su expareja y de la víctima, así como de sus domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente durante 15 años. Asimismo, se reclama una medida de libertad vigilada durante cinco años y la expulsión del acusado de España.

El joven permaneció en prisión provisional desde el 27 de julio de 2023, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo acordó también la prohibición de aproximarse y comunicarse con su expareja y con la víctima. Posteriormente, el 7 de diciembre de ese año, se acordó su libertad provisional, con obligación de comparecer semanalmente y prohibición de salir del territorio nacional.

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En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclamaba 5.000 euros para la expareja por daños morales. Para la víctima solicitaba más de 16.000 euros, 2.495,54 euros por los días de curación, 800 euros por la intervención quirúrgica, 8.000 euros por las secuelas y otros 5.000 euros por daños morales. Además, reclamaba al acusado el abono de 4.394,82 euros al Sergas por la asistencia sanitaria prestada, más los intereses legales correspondientes. Esto último está todavía pendiente de pago.