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3-1. Iraola deja a De Zerbi al borde del despido

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Londres, 15 sep (EFE).- El Liverpool de Andoni Iraola puede haber sentenciado a Roberto de Zerbi como entrenador del Tottenham Hotspur. Los 'Reds', después del tropiezo en Premier League, volvieron al camino de la victoria al eliminar a los 'Spurs' en dieciseisavos de la Copa de la Liga y el técnico italiano se queda al borde del despido.

Los tantos de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai -golazo, por cierto, el del húngaro- derrotaron a un Tottenham que suma otro partido más sin ganar. De los seis encuentros oficiales que los 'Spurs' han jugado esta temporada, cuatro de Premier y dos de Copa de la Liga, solo han ganado uno, contra el Charlton Athletic, de categoría inferior.

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Al menos marcaron un gol, el primero del curso ante un equipo de Premier League, pero de nada sirvió. El gol de Conor Gallagher a la salida de un córner, tras error de Giorgi Mamardashvili, llegó muy tarde, con el Tottenham ya perdiendo 2-0 en casa del Liverpool y sin mucho margen de maniobra.

Los de Iraola, que llegaban tras un decepcionante empate en este mismo escenario contra el Fulham el fin de semana, abrieron tierra de por medio gracias a un tanto de Alexis Mac Allister a los veinte minutos, al mandar el argentino un balón suelto en la frontal a la escuadra. Es el segundo tanto de Mac Allister en los últimos tres partidos, coincidiendo con las quejas que realizó en la previa del Atlético de Madrid sobre la negativa del Liverpool a ofrecerle una renovación.

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Ya en la segunda mitad, Gakpo, con un disparo con la diestra, amplió diferencias y, aunque Gallagher descontó con veinte minutos aún por delante, los de De Zerbi apenas crearon algún problema aislado en pelota parada y encima se toparon con un paradón de Mamardashvili a Marmoush en la mejor que tuvieron.

Poco, muy poco para lo que necesita este equipo, que con apenas un puñado de partidos disputados ve temer por el futuro de su entrenador. Tras más de 400 millones gastados en verano, el Tottenham está decimoséptimo en la Premier, solo ha marcado goles contra Charlton y Liverpool, y este fin de semana recibirá al Aston Villa con la obligación de ganar sí o sí.

En el tiempo de descuento y cuando el Tottenham soñaba con un gol que llevara el choque a la tanda de penaltis, Szoboszlai cazó una volea espectacular a treinta metros de la portería y puso el broche de oro al partido.

El Liverpool se une a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal y Peterborough en los octavos de final de la competición copera.

El sorteo de los cruces de octavos se celebrará este miércoles al término del encuentro entre Manchester United y Brighton & Hove Albion. EFE

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