Torres expresa su disconfomidad con fallo de la Junta Electoral sobre la 'ley de nietos'

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Las Palmas de Gran Canaria, 14 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado ese lunes que acata la decisión de la Junta Electoral Central de ejecutar el requerimiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la 'ley de nietos', pero ha incidido en que ello no quita que pueda mostrar su disconformidad.

En declaraciones a los periodistas, ha recordado además que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicía, "nos pedía una ley para los descendientes de los españoles" que tuvieron que emigrar, porque había muchos de ellos gallegos, al igual que canarios, pero ahora se ha sumado a la "tesis de la ultraderecha" y pretende quitarles ese derecho.

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Esos españoles lo son al igual que el resto de españoles, porque la Ley de Memoria Histórica, aprobada en las Cortes en 2022, lo permitió, ha recalcado Torres.

El ministro ha pedido que se entre en el fondo del asunto y que el Supremo dicte sentencia cuanto antes por el derecho que se preserva a esos españoles que tuvieron que emigrar por la Guerra Civil y ha añadido que "muchísimos expertos" en la materia tampoco han entendido la medida cautelar que se ha adoptado sobre esta ley.

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Torres ha pedido que se resuelva pronto ante las nuevas citas electorales. EFE

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