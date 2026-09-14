Temas del día de EFE España del martes 15 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Nueva ofensiva parlamentaria del PP y de Vox en el Congreso y en Senado con una batería de mociones y de preguntas al Gobierno sobre la crisis motivada por la entrada de miles de personas por la frontera de Ceuta entre el 30 y el 31 de julio

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ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios de consumo (IPC) de agosto, después de que adelantara que la inflación repuntó siete décimas el mes pasado, hasta el 4,3 por ciento.

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(Texto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

JUICIO LEZO

San Fernando de Henares (Madrid) - El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y los exconsejeros Manuel Cobo y Luis Peral declaran como testigos en el primer juicio del caso de corrupción Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II.

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TASH AW (Entrevista)

Barcelona - El autor malasio reconocido a nivel internacional Tash Aw explica en una entrevista con EFE los entresijos de su última novela, 'El sur', en la que ahonda en el desarraigo, la herencia invisible del pasado y la necesidad de pertenecer. Lara Malvesí

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ÓPERA LICEU

Barcelona - Las sopranos Anna Netrebko y Anna Pirozzi se alternarán en el papel de Aida, en la impactante 'Aida', de la directora Shirin Neshat, con dirección musical de Antonello Manacorda, que se presenta este martes y con la que arrancará la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu el próximo día 25.

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ALEJANDRO SANZ (Entrevista)

Madrid - Canciones como 'Corazón partío' o 'Amiga mía' saltan de los conciertos de Alejandro Sanz a las tablas del teatro gracias a 'El alma al aire', el primer musical centrado en el repertorio del famoso compositor español con su supervisión y la del dramaturgo ganador de dos Premios Max Álvaro Tato. Los dos hablan con EFE sobre su inminente estreno en Madrid.

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TIEMPO CALOR

Madrid - El calor se acentúa este martes con avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en ocho comunidades autónomas y con máximas que podrían alcanzar los 38 grados en algunos puntos de la península.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

9:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión de seguimiento del Ejecutivo sobre la situación en Ceuta, en el Complejo de la Moncloa.

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9:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. (Texto)

10:30h.- Madrid.- CONSEJO TRANSPARENCIA.- Comparecencia de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos Acuña, en la Comisión de Hacienda del Congreso. Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos parlamentarios. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- PP VIVIENDA.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita una promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler. Tras la visita, ambos tendrán una intervención ante los medios de comunicación. Calle de Imperio Argentina, 19. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Rivas Vaciamadrid (Madrid).- PROTECCIÓN CIVIL.- El rey preside la apertura del curso de la Escuela Nacional de Protección Civil Escuela Nacional de Protección Civil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- CLUB MADRID.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la presidenta del Club de Madrid, Laura Chinchilla, en el Complejo de la Moncloa.

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados que debate, entre otras, una proposición no de ley de Sumar contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del derecho internacional, la soberanía y la paz. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viaja a Ceuta, donde mantiene reuniones de coordinación, en la sede de la Delegación del Gobierno.

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control en el Senado en la que la oposición pregunta a los miembros del Gobierno por asuntos como la crisis migratoria en Ceuta o la ley de nietos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María Escolástico, en la sede del Ministerio.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de agosto de 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente a agosto de 2026.

09:00h.- Madrid.- PRECIOS SERVICIOS.- El INE publica el Índice de Precios del Sector Servicios del segundo trimestre de 2026.

09:15h.- Madrid.- ACTIVOS DIGITALES.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, inteviene en el IX Foro de Activos Digitales de El Confidencial, que abre el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. C/Juan Hurtado de Mendoza, 4.

09:15h.- Barcelona.- FOMENT TECNOLOGÍA.- Foment del Treball celebra la primera edición del Forward Tech Summit, con el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el director de la Representación de la Comisión Europea, Daniel Calleja. Via Laietana, 32.

09:30h.- Barcelona.- TECNOLOGÍAS META.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña celebra el juicio derivado de la demanda presentada por el sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores (FIST), que pretende impugnar el acuerdo sellado por otros sindicatos con la empresa Telus para despedir a más de 2.000 personas que se encargaban de moderar contenidos para la tecnológica Meta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, comparece en la comisión del Congreso que investiga el apagón. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio por operaciones irregulares de Banco de Valencia en México c/Límite s/n.

10:30h.- Madrid.- FORO MUJERES.- La empresa GFT y la CEOE organiza la quinta edición del Foro Mujer, IA, Liderazgo y Transformación, que abrirá el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y en el que también participará la consejera independiente y próxima presidenta del grupo Airbus a nivel mundial a partir del 1 de octubre Amparo Moraleda. C/Diego de León, 50.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO COYUNTURA.- Excelcán, asociación que agrupa a las mayores empresas canarias del sector turístico, presenta el informe sobre la situación del negocio turístico en las islas y sus perspectivas para los próximos trimestres. Cámara de Comercio de Gran Canaria. (Texto) (Foto)

12:00h.- Torrent (Valencia).- DANA VALENCIA.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, participan en el acto de culminación del Plan il.lumina. Subestación de Iberdrola, Partida Ràfol, 8. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con representantes de asociaciones de energías renovables y almacenamiento en la sede del Ministerio a las 13.00 horas y con representantes de operadores de los sectores gasista y petrolero (CORES, AICE, ⁠EXOLUM, Enagás y Sedigas) a las 16.00 horas. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA R. DOMUINICANA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión, por videoconferencia, con el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares Ortega.

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA GRECIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la firma del Memorándum de Entendimiento (MoU) por que el que España y Grecia refuerzan su cooperación en el ámbito del turismo, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Madrid.- MINISTERIO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el consejero murciano del ramo, Joaquín Buendía. A las 19:00 con el de Castilla-La Mancha, Julián Martínez. Paseo Infanta Isabel, 1.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Burgos.- JUICIO HOMICIDIO.- Inicio del juicio por asesinato a cuchilladas de un hombre en octubre de 2024 en Aranda de Duero (Burgos), suegro del acusado, para el que el Ministerio Fiscal pide casi 30 años de prisión. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO LEZO.- El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y los exconsejeros Manuel Cobo y Luis Peral están citados por la Audiencia Nacional para declarar como testigos en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, centrado en las presuntas irregularidades en la compra de la empresa Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a ocho a acusados de financiar al terrorismo yihadista en Siria con las declaraciones de testigos. C/ Génova.

10:00h.- Madrid.- SUCESOS ESTAFA.- Responsables policiales informan de una operación por la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a personas mayores para apropiarse de sus viviendas. Han sido detenidas 32 personas. C/ Federico Rubio y Gali, 55. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Aspirantes a una plaza de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparecen ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). C/ Marqués de la Ensenada, 8.

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Senado debate una moción del PP para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y garantizar el futuro de Ceuta y Melilla. Senado. (Texto)

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Congreso debate una iniciativa de Vox relativa al cumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Congreso. (Texto)

15:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Vox que plantea reformar la ley para que las fuerzas armadas apoyen a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal, y dos mociones, del PP y Vox, sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Congreso. (Texto)

18:30h.- Madrid.- DEFENSA GEOESTRATEGIA.- Presentación del informe Panorama Estratégico 2026, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), CESEDEN. Paseo de la Castellana, 61.

SOCIEDAD

11:00h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- El director de la organización CECU, Federación de Consumidores y Usuarios, comparece en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso. Congreso.

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- La comisión de Sanidad del Congreso celebra varias comparecencias (Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)-Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)-Foro Español de Pacientes (FEP)) en relación con el proyecto de ley de las organizaciones de pacientes. Congreso.

11:30h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto 'La Formación Profesional: el impulso de un país', en el que también participa la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Escuela de Organización Industrial. Avda. Gregorio del Amo, 6. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN MOVILIZACIONES.- El sindicato CSIF inicia su primera movilización en favor de mejoras para el profesorado con una concentración frente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. C/ Alcalá, 34. (Texto)

12:00h.- Madrid.- VIDRIO DISNEY.- La vicepresidentea tercera, Sara Aagesen, preside la presentación de la VI campaña 'Reciclar vidrio es una gran aventura' junto a José Manuel Núñez Lagos, director general de Ecovidrio, y Simón Amselem, consejero delegado de Disneyland París. En los arcos del MITECO que dan al Paseo de la Castellana 65. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD PACIENTE.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa, de forma telemática, en la Jornada con motivo del Día Mundial de Seguridad del Paciente.

16:00 Madrid.- SOCIEDAD DEPENDENCIA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la actriz y presidenta de la Plataforma Dorada, Assumpta Serna, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Sevilla.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene encuentros de trabajo con asociaciones especializadas y responsables operativos en materia de violencia de género, en el marco de la preparación y seguimiento del Comité de Crisis, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles. (Texto)

Madrid.- SENADO DANA.- Reunión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. (Acuerdo de nuevas comparecencias)(al terminar el pleno).

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO POESÍA.- El jurado, designado por el Ministerio de Cultura, falla el Premio Nacional de Poesía. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ODISEA EXPOSICIÓN.- MAD Artes Digitales estrena 'La Odisea, el viaje inmersivo', una experiencia inmersiva multisensorial a gran escala que transporta el público a la antigua Grecia. Matadero Madrid, Nave 16. Plaza de Legazpi, 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- CULTURA FEMINISMO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun inaugura, en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, la exposición 'Lyceum Club Femenino 1926-2026'. Fundación Ortega-Marañón. C/ Fortuny, 53. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma colombiana Agua by Agua Bendita es la invitada en esta edición de MBFWMadrid y será la primera en desfilar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a la que seguirán Celia B, Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna y Alex Rivière. Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MÚSICA JAZZ.- La Plataforma Jazz España presenta con el apoyo de Fundación SGAE, AIE y el Ministerio de Cultura el 'Estudio Cualitativo Situación Festivales Jazz en España', el primero que analiza los datos específicos de este sector. SGAE. C/ Fernando VI, 4. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- Presentación de la producción de 'Aida', de Verdi, con dirección de escena de Shirin Neshat, con la que arrancará la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu. Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

Tordesillas (Valladolid).- TORO VEGA.- El municipio vallisoletano de Tordesillas acoge una nueva edición del torneo del Toro de la Vega, en los últimos años ya modificado en sus normas para no dar muerte ni herir al animal en el recorrido, aunque mantiene la afluencia de miles de personas. (Texto) (Foto)

11:30h.- Valladolid.- LITERATURA PÉREZ GELLIDA.- El escritor César Pérez Gellida recorre las calles de la ciudad de Valladolid, donde ambienta su novela 'La piel de una gota', en la que regresa con una nueva trama el inspector de homicidios Ramiro Sancho. Terraza del Café del Norte. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- El jurado del Premio de Novela Café Gijón 2026, dotado con 20.000 euros y la publicación por Siruela en enero de 2027, dará a conocer en rueda de prensa el ganador del galardón, de entre los 534 títulos que se han presentado. Café Gijón. Paseo de Recoletos, 21. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- El Instituto Cervantes recibe en la Caja de las Letras un legado 'in memoriam' del cantautor, poeta y artista plástico Luis Eduardo Aute. C/ Barquillo, 4. (Texto)

19:00h.- Madrid.- CULTURA DRAG.- Encuentro 'Drag: Cultura Orgullosa' en el que participa el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Teatro María Guerrero. C/ Tamayo y Baus, 4.

20:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- La firma Palomo celebra el décimo aniversario de su nacimiento con un desfile que promete ser una oda al imaginario de su creador Alejandro Gómez Palomo. Rosaleda del Parque del Oeste. (Texto)

EFE

slp

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