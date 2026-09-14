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Santiago homenajea al campeón del mundo Borja Iglesias

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Santiago de Compostela, 14 sep (EFE).- El delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias, primer futbolista gallego en proclamarse campeón del mundo con la selección masculina de fútbol, fue homenajeado este lunes en su ciudad, Santiago de Compostela, por su éxito en el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

“Siempre me he sentido orgulloso de Compostela, aún más hoy”, dijo el internacional español durante su discurso en el Salón Rojo del Pazo de Raxoi, donde tuvo lugar la recepción institucional en reconocimiento a sus éxitos deportivos.

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El acto, que contó con una amplia representación de todas las formaciones políticas de la corporación, fue presentado por la concejala de deportes de Santiago, Pilar Lueiro, y estuvo presidido por la alcaldesa Goretti Sanmartín, quien destacó el “compromiso” del futbolista con las causas sociales.

“Hoy reconocemos a un campeón mundial que ha sido ejemplar en un deporte de élite, en un deporte exigente y competitivo, en el que hay que tener ambición, pero también en el que hay que tener un compromiso desde un punto de vista personal, empatía, solidaridad, amabilidad y generosidad”, apuntó Sanmartín.

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La regidora nacionalista ensalzó la manera de Borja Iglesias de defender sus valores y demostrar “que se puede ser de diferentes maneras”, además de agradecerle su participación en la campaña promovida por el ayuntamiento de la capital de Galicia para promover el gallego en el deporte, bajo el lema ‘Ficha polo galego’.

“Esto es algo que debe trasladarse a los niños que practican deporte porque, para tener una sociedad más igualitaria, necesitamos hombres libres y personas comprometidas y solidarias. Te recibimos como campeón pero también como uno de los nuestros", afirmó Sanmartín, antes de entregarle una botella de tierra de todos los campos de fútbol de Santiago de Compostela con la leyenda ‘De la arena de los comienzos a la historia que escribiste’. También le regaló una caja con la obra de Rosalía de Castro.

A su vez, antes de fotografiarse con los niños que acudieron a la Praza do Obradoiro, Borja Iglesias agradeció el cariño y apoyo de sus vecinos, además expresar su orgullo como compostelano y gallego.

“A los grandes amigos siempre les digo que Galicia es un lugar especial y Santiago de Compostela aún más. Quiero agradecer todo el amor que recibo y todo el apoyo para vivir mi vida, tanto profesional como personalmente, al máximo”, destacó el delantero del Celta, que también firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Santiago: “Con el máximo cariño y orgullo de un habitante de Compostela que disfruta de su pueblo cada día que camina por esta maravillosa ciudad”.

Antes de acudir al ayuntamiento de Santiago, Borja Iglesias fue homenajeado por los representantes del Gobierno gallego junto al árbitro asistente Diego Sánchez Rojo, el otro deportista gallego que participó en el Mundial 2026. EFE

dmg/ism

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