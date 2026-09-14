Sant Feliu de Guíxols licita por 9,1 millones el futuro Museo Thyssen que abrirá en 2028

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Sant Feliu de Guíxols (Girona), 14 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona) licitará por 9,1 millones de euros el futuro Museo Thyssen con el objetivo de que pueda inaugurarse a mediados del 2028.

Las obras de reforma interior del antiguo monasterio benedictino de Sant Feliu de Guixols en el que se ubicará el museo empezarán a finales de este año o comienzos de 2027 y tienen un plazo de ejecución de dieciocho meses.

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El alcalde, Carles Motas, ha destacado que la licitación de estas obras es un "paso importante" para materializar el proyecto y convertir a Sant Feliu en un "polo cultural" de Cataluña.

Estas obras forman parte de la primera fase del proyecto global del Monasterio de las Artes, que, además del Thyssen, también acogerá un centro de interpretación del propio monasterio, mientras que el emblemático "cubo" del vestíbulo de acceso que debía levantarse en el patio de la Abadía quedará para una segunda fase.

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El proyecto que sale a licitación -aprobado el pliego de condiciones en el pleno de este mes- es la primera de las dos fases en las que el Consistorio ha dividido la reforma del monasterio y cuenta con 9,1 millones de presupuesto de los 12,9 millones totales con los que cuenta el proyecto.

Las obras se centrarán en reformar el interior del edificio (6,2 millones para la adecuación y 1,2 para la edificación del entorno) y permitirán poner en funcionamiento el Museo Thyssen y el resto de salas de exposiciones.

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El Museo Thyssen es un proyecto que se presentó en 2020 y desde entonces se ha modificado calendario y presupuesto.

De los 9,1 millones de euros que costará la primera fase que se licitará ahora, el Consistorio aportará 2,1 millones y el resto corre a cargo de otras administraciones y entidades. EFE

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