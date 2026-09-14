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Moreno denuncia que la actitud del Gobierno en Ceuta muestra "la desaparición del Estado"

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Sevilla, 14 sep (EFE).- El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado este lunes que lo que está ocurriendo en Ceuta es la prueba de la "desaparición del Estado" y la demostración de que los españoles se encuentran "atrapados por un Gobierno inoperante, incapaz e indolente" para resolver los problemas.

En su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP andaluz, Moreno ha trasladado la solidaridad de Andalucía con el pueblo "hermano" de Ceuta en un momento en el que, según ha dicho, los españoles están "huérfanos" de un Gobierno que solo está "entretenido en sobrevivir un día más" en La Moncloa.

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"Es como si el Estado se hubiera disuelto en los problemas internos que tiene el Partido Socialista como consecuencia de la corrupción", ha señalado Moreno, quien ha añadido que los españoles miran a todos lados y se preguntan "dónde está el poderío del Estado", tras lo que ha apostillado: "Para qué sirve un gobierno si no funciona".

Moreno, que ha recibido en la reunión de la Junta Directiva del PP-A a los representantes de la Casa de Ceuta en Sevilla, ha señalado que desde el Gobierno se está intentando "anestesiar" a la sociedad, pero se ha mostrado convencido de que los españoles no lo van a permitir.

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"La invasión de Ceuta es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los españoles", ha recalcado el presidente del PP-A y de la Junta, quien ha sentenciado que su partido en las próximas elecciones generales va a "poner fin a la incompetencia y a la insensibilidad" que está demostrando con los españoles.

Ha indicado que el PP va a trabajar para "despertar a España" con una corriente "de rebeldía, de cambio, de transformación" principalmente en una causa "tan justa, tan natural y tan bonita para defender los intereses de España que la situación que vive Ceuta".

"Vamos a combatir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra capacidad y con toda nuestra inteligencia para que nuestros hermanos ceutíes vean recuperada su libertad, y desde luego podéis tener la tranquilidad que nosotros no nos vamos a olvidar", ha recalcado Moreno.

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien además de mostrar su agradecimiento por el multitudinario apoyo recibido en las calles andaluzas en el llamamiento a solidarizarse con Ceuta, ha indicado que los andaluces están con la ciudad "hermana".

"Ni Ceuta, ni Andalucía ni ninguna parte de España merece este Gobierno porque cuando hay una tragedia los ciudadanos quieren un Estado cerca", ha subrayado el dirigente del PP, quien ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "falta de humanidad", algo que, según ha sostenido, ha sido el "patrón de su comportamiento en todas las crisis". EFE

(foto)

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