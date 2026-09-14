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Martes, 15 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. El Real Madrid abre la sexta jornada en Elche buscando su segunda victoria consecutiva en un cruce entre el segundo y el penúltimo, un martes en el que el Rayo, decimocuarto, recibe al Espanyol de nuevo en Butarque y el Valencia, colista, estrena nuevo entrenador, Óscar Sánchez, en su desplazamiento a Vitoria para enfrentarse al Alavés, tercero y, de momento, revelación del LaLiga EA Sports.

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. Además, previas de los partidos del miércoles: Atlético de Madrid-Osasuna, Deportivo-Sevilla, Barcelona-Racing Santander y Levante-Athletic.

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FÚTBOL WFS

Madrid. El presidente de LaLiga, Javier Tebas; de la Federación Española (RFEF), Rafael Louzán; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil; Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula Uno; y el portero del Real Madrid Thibaut Courtois participan, entre otros, en el World Footbal Summit que comienza en la capital de España.

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FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción Deportes. El Celta ultima su puesta a punto para enfrentarse el miércoles en Nicosia al Omonia chipriota en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos equipos: Henning Berg y Claudio Giráldez, acompañados por un jugador de cada plantilla.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Madrid. La Liga Endesa y la Liga femenina de baloncesto, que echan a andar el 26 de septiembre y el primer fin de semana de octubre, respectivamente, son presentadas en Madrid por primera vez de forma conjunta.

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FÚTBOL COPA LIBERTADORES

Buenos Aires/Quito. Crónicas de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores Platense (ARG)-Fluminense (BRA) y Liga de Quito (ECU)-Palmeiras (BRA), en los que los equipos brasileños parten con ventaja tras sus victorias de la ida.

. Sao Paulo. Previa del partido entre Corinthians (BRA) y Estudiantes de La Plata (ARG).

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FÚTBOL SUDAMERICANA

. Río de Janeiro/Sao Paulo. Crónicas de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana Vasco da Gama (BRA)-Santa Fe (COL), que parte con el 0-0 de la ida, y Sao Paulo (BRA)-Boca Juniors (ARG), en el que el cuadro argentino tiene un tanto de ventaja.

. Río de Janeiro. Previa del partido entre Atlético Mineiro (BRA) y Santos (BRA)

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Madrid. Presentación conjunta de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa (19.30. Sede de Endesa. Ribera de Loira, 60). (FOTO)

- Real Madrid. Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, ofrece una conferencia de prensa antes de acudir a la Supercopa de la Euroliga (13.00, pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva)

- Valencia. Presentación del escolta argentino Gonzalo Corbalán como nuevo jugador del Valencia Basket (13.30, Sala Galería del Roig Arena).

- Vitoria. Kosner Baskonia y Surne Bilbao Basket se disputan el título de la Euskal Kopa 2026-27 (18.00).

- Murcia. UCAM Murcia-Andorra. Memorial García Zaragoza-Martínez Parto en San Javier. (19.30)

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 6ª jornada (FOTO): Rayo-Espanyol (19.00), Alavés-Valencia (20.00) y Elche-Real Madrid (21.30).

. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Osasuna, Deportivo-Sevilla, Barcelona-Racing Santander y Levante-Athletic.

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva (11.00, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick (13.00) (FOTO) (VÍDEO)

. Atlético de Madrid. Rueda de prensa de Diego Simeone (17.30) y entrenamiento (18.30) en el Metropolitano. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga Europa. 1ª jornada. Previa del partido de la 1ª jornada Omonia-Celta.

. Omonia: Rueda de prensa (14.30, en el estadio de Nicosia)

. Celta: Entrenamiento en Afouteza (10.20) y rueda de prensa (19.00, en el estadio de Nicosia)

- World Football Summit (WFS) Madrid 2026 con Thibaut Courtois, Miguel Ángel Gil Marín, Javier Tebas, Rafael Louzán y Luis García Abad, entre otros, en La Nave (y 16).

- Comité Ejecutivo de la UEFA en Salónica (Grecia) (09.00)

- Amistoso sub-16 Italia-España, en Coverciano (17.00).

- Inglaterra. Copa de la Liga. West Ham-Fulham (20.45), Ipswich-Arsenal, Liverpool-Tottenham (21.00).

- Italia. Copa: Fiorentina-Pisa (21.00).

- Copa Libertadores. Cuartos de final. Vuelta. Platense-Fluminense.

. Previas de los partidos LDU Quito-Palmeiras y Corinthians-Estudiantes La Plata.

- Copa Sudamericana. Cuartos de final. Vuelta. Vasco da Gama-Independiente Santa Fe y Sao Paulo-Boca Juniors.

. Previa del Atlético MG-Santos.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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FÚTBOL SALA

- Madrid. Presentación del informe sobre las condiciones laborales, bienestar y salud mental elaborado por la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (11.30-13.30, salón de actos del Instituto de las Mujeres, C/Pechuán, 1)

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POLIDEPORTIVO

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

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TENIS

- Torneo WTA 500 de Guadalajara (México) (hasta 19) y 250 de Sao Paulo (Brasil) (hasta 20).

- BBVA Open Internacional de Valencia (hasta 20).

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dep/EFE

Redacción EFE Deportes      

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