Illa buscará un "gran consenso" en educación que prevea el 6 % de inversión pública

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Barcelona, 14 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido este lunes a abrir un debate sobre la educación en Cataluña con todos los actores implicados, con el fin de alcanzar un "gran consenso" y marcar el camino para alcanzar el 6 por ciento de inversión pública en materia educativa.

Así lo ha dicho en una conferencia titulada 'El futuro está aquí', en el Museo Marítimo de Barcelona, el mismo lugar donde, en abril de 2024, antes de las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la Generalitat, presentó su proyecto bajo el lema 'Unir y servir'.

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Superado el ecuador de su mandato, Illa ha vuelto a convocar a una nutrida representación de la sociedad civil catalana -840 asistentes, según la organización- para explicar las líneas maestras de su actuación de cara a la segunda mitad de esta legislatura.

Illa ha anunciado que iniciará en breve una ronda de contactos con las fuerzas políticas con representación en el Parlament, para abrir este debate de país sobre educación, y pedirá al Consell d’Educació de Catalunya que "sea el instrumento para este debate, desde el conocimiento y el pluralismo que representa".

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"Me comprometo a que el debate incluya, ahora sí, alcanzar el 6 por ciento de inversión pública, tal y como establece la ley educativa aprobada por el Parlament el año 2009", ha señalado. EFE

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