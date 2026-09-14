Concentraciones y huelga por el "colapso real" de la sanidad en Ceuta por la crisis

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Ceuta, 14 sep (EFE).- El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), el de mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha decidido llevar a cabo medidas de protesta para visibilizar la "degradación de la sanidad pública" que se ha acentuado en Ceuta a raíz de la crisis iniciada en julio con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos.

El sindicato abrirá sus protestas este mismo jueves con una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta en un acto que se llevará a cabo bajo el lema: 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes, según ha informado en un comunicado.

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Posteriormente, el sindicato ha previsto otra concentración ante la Dirección Territorial del Ingesa el 18 de septiembre y una huelga sanitaria para el 24 de septiembre.

La "persistente impasibilidad del Ministerio de Sanidad no nos deja otra alternativa que la medida de conflicto más extrema", ha argumentado CEMSATSE.

CEMSATSE manifiesta su "más absoluto rechazo a las afirmaciones del Ministerio de Sanidad, en las que se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud en la ciudad autónoma".

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"Ante lo que consideramos un posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad asistencial, CEMSATSE desmiente la postura ministerial y anuncia la activación inmediata de este calendario de movilizaciones que culminará en una huelga sanitaria en Ceuta el próximo 24 de septiembre", ha argumentado.

La sanidad en Ceuta "no solo se encuentra al límite, sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a las que se ha sumado el colapso ocasionado por la asistencia a los inmigrantes de la entrada masiva de julio", ha añadido. EFE

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