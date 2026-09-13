Verstappen: “Un segundo puesto es un resultado increíble”

Guardar

Madrid, 13 sep (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó segundo en la primera carrera de la historia de Madring, correspondiente al Gran Premio de España de Fórmula 1, y lo calificó como “un resultado increíble” ya que su ritmo de carrera no era bueno.

“Viendo el ritmo de carrera, es un gran resultado. Norris ha tenido mala suerte con el Coche de seguridad virtual. Un segundo puesto es un resultado increíble”, declaró tras la carrera en la señal internacional.

PUBLICIDAD

Un Verstappen que defendió su segundo puesto en las últimas vueltas ante el empuje de Lando Norris (McLaren).

“Land me estaba atacando, pero aquí no se puede adelantar y le he podido mantener detrás. Ha sido fácil. Si mantienes el coche enmedio no te pasan, funciona bastante bien”, explicó. EFE

PUBLICIDAD