Sindicato alerta del riesgo para la seguridad del puerto de Ceuta de las carpas de acogida

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Ceuta, 13 sep (EFE).- El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha alertado este domingo del riesgo para la seguridad de las instalaciones portuarias que supone la habilitación de unas carpas para acoger migrantes y ha reclamado que se aumente el nivel de protección.

En un comunicado, CSIF ha solicitado el "refuerzo urgente" de la plantilla de la Policía Portuaria de Ceuta ante la activación del nivel 2 de protección portuaria y la instalación del campamento provisional de acogida en el recinto portuario, concretamente en el muelle de Poniente.

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El sindicato considera que el nuevo escenario "incrementa las necesidades de vigilancia y control de una infraestructura estratégica para la ciudad y advierte de que la plantilla actual se encuentra al límite de sus posibilidades".

La central sindical reclama, en primer lugar, que se prorroguen de forma inmediata los contratos temporales de la Policía Portuaria vinculados a la operación Paso del Estrecho (OPE), cuya finalización está prevista para finales de septiembre.

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El sindicato también pide que se tramiten nuevas contrataciones y una ampliación de la plantilla que permita adaptar los efectivos a las necesidades derivadas del dispositivo de acogida instalado en el puerto.

A su juicio, la custodia y el control permanente de las instalaciones no pueden recaer sobre una plantilla que ya soporta una elevada carga de trabajo.

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CSIF señala que el propio informe técnico elaborado por Puertos del Estado ya advertía del incremento de los riesgos asociados a la instalación del campamento en una infraestructura crítica esencial para el abastecimiento y la conectividad de Ceuta.

CSIF sostiene que la seguridad de las instalaciones estratégicas, el tránsito de pasajeros y mercancías y la protección de los trabajadores requieren "medios suficientes" y advierte de que, si no se adoptan medidas de forma inmediata, "emprenderá las acciones sindicales y legales" que considere oportunas para garantizar la seguridad y la salud laboral de la Policía Portuaria.

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Este mismo sábado el sindicato CCOO también se ha pronunciado en el mismo sentido. EFE