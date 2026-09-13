Orio también gana la segunda jornada y se lleva la Bandera de La Concha

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- Orio ha confirmado con una gran regata su condición de favorita en la Bandera de La Concha, ha ganado también la segunda jornada con mucha holgura, sin necesidad de recurrir a los tres segundos de ventaja que tenía sobre Donostiarra, para revalidar así el título conseguido el año pasado y sumar el trigésimo cuarto en toda su historia.

El triunfo de la embarcación amarilla ha venido en la segunda parte de la regata, a la vuelta de la ciaboga, cuando ha salido del giro con cuatro segundos sobre Donostiarra y ha impuesto un ritmo imposible de seguir para un bote local que ha visto destrozado su sueño de dar la gran sorpresa en casa.

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La prueba femenina, por otro lado se la ha llevado con autoridad la favorita Arraun Lagunak, que también revalida título y completa un pleno de triunfos en todas las banderas que ha disputado esta temporada. EFE

cr/jap