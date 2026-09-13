Nuevo juicio para el joven que acumula 60 años de cárcel por crímenes en serie de gays

Guardar

Bilbao, 13 sep (EFE).- La Audiencia de Bizkaia volverá a juzgar a partir del lunes 21 de septiembre como presunto autor de otro crimen a Nelson D.M.B., que ya acumula condenas por más de 60 años de prisión por matar a hombres a quienes citaba a través de aplicaciones de contactos entre homosexuales, para después apoderarse de dinero de sus cuentas bancarias y de sus objetos personales, en 2021 en Bilbao.

En esta ocasión, la Fiscalía pedirá al jurado popular que declare para el acusado culpable de haber matado la madrugada del 28 de julio de 2021 a un hombre en su vivienda de Bilbao, y de apoderarse de su móvil con el que extrajo dinero de sus cuentas, así como de robar joyas y dos relojes de lujo de la víctima.

PUBLICIDAD

Por todo ello, solicitará que se le imponga una condena de 17 años de prisión, y que abone una indemnización de unos 30.000 euros a la familia de la víctima, así como que devuelva el dinero sustraído.

El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que el encausado acudió al piso de la víctima en la capital vizcaína, "con ánimo de acabar con la vida" de ese hombre y "sin que pueda determinarse la forma, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte". Después de matarlo, actuó "con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito", para apoderarse de sus objetos personales y de su dinero, mantiene ese informe.

PUBLICIDAD

El acusado ya ha sido condenado por usar la técnica de estrangulamiento conocida como 'mataleón', abordando por la espalda a sus víctimas, como en la sentencia firme del Tribunal Supremo que le impuso 25 años y medio de cárcel por asesinato doblemente agravado.

Esa misma forma de actuar ya probada, según el Supremo, de citarse con hombres con quienes contactaba a través de apps de citas para quitarles la vida asfixiándoles y así poder robarles, es la que también empleó Nelson D.M.B., según las acusaciones, en el crimen que se juzga este mes, y en otros procesos contra él.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha, este hombre, colombiano de 29 años, ya ha sido condenado en firme a 38 años de cárcel, si bien este verano la Audiencia de Bizkaia le impuso otros 24 años por asesinar a un hombre de 73 años.

Aún le quedan tres juicios pendientes; el próximo mes de octubre volverá a la Audiencia vizcaína como supuesto autor de un homicidio casi idéntico por el que se juzga este mes, y le quedarían otros dos por intentos de homicidio.

PUBLICIDAD

La acusación popular que representa la asociación de personas LGTBIQ+, Gehitu, se personó en siete procedimientos al considerar al encausado autor crímenes de personas a las que escogía por su orientación sexual.

Inicialmente las muertes de hombres ocurridas en pocos meses del 2021 habían sido calificadas como naturales, según expuso la Ertzaintza. Pero la asociación de gays y lesbianas avisó de que había "indicios para sospechar que las mismas se habrían podido cometer mediante un mecanismo de estrangulación o axfisia que no deja lesiones internas ni externas objetivamente peritables", conocido como 'mataleón'. EFE

PUBLICIDAD