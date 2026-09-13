Nadal: “Que siga habiendo eventos de este nivel es una gran noticia para España”

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Madrid, 13 sep (EFE).- El extenista Rafa Nadal, ganador de 20 títulos de Grand Slam, ponderó, a su llegada este domingo al circuito de Madring, que se estrena este fin de semana como sede del Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se sigan celebrando “eventos de este nivel” al catalogarlo como “una gran noticia para el país”.

“Que siga habiendo eventos de este nivel en España es una gran noticia para el país. Madrid lleva años en continuo crecimiento acogiendo eventos internacionales de diferentes ámbitos y de primer nivel. Lo que hace es de hacer de nuestro país más internacional de lo que es y que nos convirtamos en referencia”, dijo a su entrada a Madring este domingo.

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“Es un reto enorme -sobre organizar una carrera de Fórmula 1 en un circuito semiurbano-. Todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Madrid ha demostrado que tiene la capacidad para este tipo de eventos, y España también. Contento de poder vivir un evento de este calibre y a disfrutarlo”, concluyó. EFE