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Manuel González aprovecha un percance inicial, suma su quinta victoria, y es más líder

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Manuel González (Kalex) supo aprovechar un percance inicial de varios de sus rivales para ganar el Gran Premio de San Marino de Moto2 en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, en la que es su quinta victoria de la temporada, que le hace más líder.

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La caída del australiano Senna Agius (Kalex) y los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), facilitó a 'Manugas' González lograr su quinta victoria de la temporada, seis grandes premios después de la última, conseguida en Hungría, y aumentar así su ventaja en la clasificación del Mundial de la categoría.

González suma ahora 232,5 puntos, 47,5 puntos más que su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que no pudo pasar de la sexta plaza.

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Como en Moto3, la carrera de Moto2 ya comenzó con un quinteto de pilotos sancionados, todos ellos con la pérdida de posiciones en la formación de salida por molestar a rivales durante los entrenamientos.

Alberto Ferrández (Boscoscuro), tres posiciones; Izan Guevara (Boscoscuro) -segundo del Mundial-, seis posiciones; el italiano Tony Arbolino (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), nueve posiciones; y el japonés Taiyo Furusato (Kalex), último en la formación de salida.

Al apagarse el semáforo, en la frenada de final de recta, triple percance de los españoles Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), junto al autor de la 'pole position', el australiano Senna Agius (Kalex), al llegar colado por el interior Piqueras, que se llevó por delante a Agius y Holgado y todos acabaron fuera de carrera.

Enseguida se notificó que la acción de Piqueras sería investigada por Dirección de Carrera al final y, muy probablemente, iba a suponer algún tipo de sanción para el piloto español, que no dudó en ir a pedir disculpas a los talleres de Holgado y Agius.

Esa situación benefició al neerlandés Collin Veijer (Kalex), que se encontró con el liderato de la carrera, seguido por 'Manugas' González (Kalex) -salía quinto-, y por los también españoles Iván Ortolá (Kalex) y Alonso López (Kalex).

Veijer, González y Ortolá consiguieron más de un segundo de ventaja respecto a sus perseguidores en apenas tres vueltas, en donde el belga Barry Baltus (Kalex) y Alonso López (Kalex) eran los encargados de lanzar la persecución del trío de cabeza dentro de un nutrido grupo.

En la curva ocho de la quinta vuelta 'Manugas' González se decidió a adelantar por el interior a Veijer, para ponerse por primera vez líder de la carrera, probablemente sabedor de que, por detrás, se acercaba peligrosamente Ortolá.

Con González al frente de la carrera, este aceleró el ritmo para intentar romper la carrera y lograr unos metros de ventaja sobre Veijer, que hizo lo propio respecto al trío formado por Barry Baltus, Iván Ortolá y Filip Salac, que se equivocó en la curva nueve y se tuvo que ir largo a la grava, alejándose de las posiciones de cabeza.

Ese error de Filip Salac benefició al segundo del campeonato, Izan Guevara, quien sin tener un buen ritmo y con el agravante de la sanción de pérdida de seis posiciones en la salida, estaba en una situación complicada, pero esas incidencias de carrera le beneficiaron mucho, ya que en la décima vuelta era sexto.

Poco a poco, y aunque excedió los límites del trazado en varias ocasiones, González y Veijer consolidaron sus posiciones, con Baltus acercándose a ambos, aunque el belga no tardó en recibir una sanción de vuelta larga por exceder los límites de la pista en cinco ocasiones.

En tierra de nadie rodó durante algunas vueltas Ortolá en la cuarta posición, aunque por detrás se iban acercando a él López, Guevara, Arbolino y Celestino Vietti (Boscoscuro).

Baltus entró como una exhalación en la zona de la vuelta larga, lo que le obligó a frenar algo, pero mantuvo la línea y consiguió regresar en la misma posición a pista, ya con Ortolá y el resto de perseguidores pegados a él.

La lucha por la victoria en la categoría intermedia acabó siendo cosa de dos en las vueltas finales, Manuel González y Collin Veijer, que no obstante iba perdiendo algunas décimas respecto al español, con un sexteto perseguidor que ya estaba a más de cinco segundos de distancia.

González aguantó el tipo hasta ver la bandera de cuadros, por delante de Collin Veijer y de un Barry Baltus que también supo aguantar la presión de todos sus perseguidores, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Izan Guevara, Celestino Vietti y Alonso López. EFE

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