La policía detiene a un migrante por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Ceuta

Guardar

Ceuta, 13 sep (EFE).- Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido cerca de la medianoche de este domingo en Ceuta por un presunto delito de acoso sexual sobre una mujer a la que abordó en plena calle, lo que obligó a intervenir a la pareja de la víctima.

Los hechos se produjeron en la calle Independencia -en pleno centro de la ciudad-, cuando la mujer se dirigía a una celebración con su pareja, la cual se había quedado unos metros más atrás con unos amigos.

PUBLICIDAD

La mujer, según consta en la denuncia presentada, fue sujetada por el brazo por un migrante, el cual se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales, según han informado fuentes policiales.

En ese momento su pareja llegó hasta la mujer y consiguió reducir al migrante, quien presentaba un estado de aparente embriaguez por el consumo de alcohol.

PUBLICIDAD

El migrante consiguió huir pero fue retenido más adelante por un agente de la Policía Local de paisano, que lo detuvo y fue entregado a la Policía Nacional para su traslado a las dependencias policiales.

La Fiscalía ha calificado los hechos como agresión sexual, a la espera de que el caso pase al Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta, que será el encargado de continuar con las diligencias.

PUBLICIDAD

La mujer ha indicado que varios vecinos le trasladaron que el mismo hombre habría estado durante la tarde increpando a otras mujeres por la zona, aunque, según le manifestaron, ninguna habría presentado denuncia ni habría avisado de lo ocurrido. EFE