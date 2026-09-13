Espana agencias

La policía detiene a un migrante por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Ceuta

Guardar

Ceuta, 13 sep (EFE).- Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido cerca de la medianoche de este domingo en Ceuta por un presunto delito de acoso sexual sobre una mujer a la que abordó en plena calle, lo que obligó a intervenir a la pareja de la víctima.

Los hechos se produjeron en la calle Independencia -en pleno centro de la ciudad-, cuando la mujer se dirigía a una celebración con su pareja, la cual se había quedado unos metros más atrás con unos amigos.

PUBLICIDAD

La mujer, según consta en la denuncia presentada, fue sujetada por el brazo por un migrante, el cual se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales, según han informado fuentes policiales.

En ese momento su pareja llegó hasta la mujer y consiguió reducir al migrante, quien presentaba un estado de aparente embriaguez por el consumo de alcohol.

PUBLICIDAD

El migrante consiguió huir pero fue retenido más adelante por un agente de la Policía Local de paisano, que lo detuvo y fue entregado a la Policía Nacional para su traslado a las dependencias policiales.

La Fiscalía ha calificado los hechos como agresión sexual, a la espera de que el caso pase al Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta, que será el encargado de continuar con las diligencias.

La mujer ha indicado que varios vecinos le trasladaron que el mismo hombre habría estado durante la tarde increpando a otras mujeres por la zona, aunque, según le manifestaron, ninguna habría presentado denuncia ni habría avisado de lo ocurrido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ángel Illescas, floricultor: “Una de las plantas que no debe faltar en vuestras casas es el aloe vera. Yo la llamo planta milagrosa”

El experto explica cómo cuidar de esta especie y cuál es el mejor lugar en el que puede estar

Ángel Illescas, floricultor: “Una de las plantas que no debe faltar en vuestras casas es el aloe vera. Yo la llamo planta milagrosa”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

El tiempo que no aparece en el fichaje puede reclamarse si existen pruebas suficientes

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Los estudios universitarios de Jorge Javier Vázquez: sus padres no le dejaron matricularse en Periodismo y tuvo que elegir otra carrera de letras

El presentador acabó ejerciendo de periodista, pese a haberse licenciado en una rama distinta por influencia familiar

Los estudios universitarios de Jorge Javier Vázquez: sus padres no le dejaron matricularse en Periodismo y tuvo que elegir otra carrera de letras

El Tribunal Superior confirma la incapacidad permanente total para una auxiliar de comedor por las secuelas de un cáncer de mama

El Instituto Nacional de la Seguridad Social le había negado cualquier grado de incapacidad al considerar que sus lesiones no alcanzaban “un grado suficiente”

El Tribunal Superior confirma la incapacidad permanente total para una auxiliar de comedor por las secuelas de un cáncer de mama

Silvia Severino, psicóloga: “La tristeza es necesaria, el problema es cuando no sabes diferenciarla de la depresión”

La experta explica cómo reconocer las diferencias entre una emoción pasajera y un problema de salud mental

Silvia Severino, psicóloga: “La tristeza es necesaria, el problema es cuando no sabes diferenciarla de la depresión”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

Un consulado rechaza el visado de una marroquí porque creyó que su contrato para cuidar ovejas en Ávila era una excusa para emigrar: la Justicia obliga a concedérselo

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Hasta 450 euros de ayuda para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas: se puede pedir desde el 15 de septiembre

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

DEPORTES

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania

Fernando Alonso decepciona en Madring y no consigue mejorar su marca en la clasificación, a pesar de que cuatro pilotos abandonaron la carrera

El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz: sanciones, choque con Alonso y abandono

Marc Márquez se impone en Missano y arrebata el liderato del Mundial de MotoGP Bezzecchi