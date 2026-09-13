La operación Paso del Estrecho acumula más de 1,6 millones de pasajeros en fase de retorno

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Algeciras (Cádiz), 13 sep (EFE).- La operación Paso del Estrecho (OPE), que afronta su último fin de semana antes de su finalización oficial el próximo 15 de septiembre, acumula ya 1.659.948 pasajeros en su fase de retorno, según datos oficiales de Protección Civil de este domingo.

El total de vehículos asciende a 402.516 y el de rotaciones, a 4.942.

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Por puertos, el que más pasajeros y coches aglutina en esta operación retorno es Tánger-Med con 672.079 personas y 182.541 vehículos, seguido de Tánger-Ville con 328.611 pasajeros y 59.429 coches, mientras que el tercer acumulado más alto es para Nador con 229.208 personas y 56.489 coches.

En el día de ayer, 12 de septiembre, la línea Tánger-Med/Algeciras fue la de mayor afluencia con 8.999 pasajeros, 2.456 coches y 27 rotaciones, seguida de la línea Ceuta/Algeciras con 19 rotaciones, 3.022 personas y 648 vehículos.

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En cuanto al puerto de Tarifa, este permanece cerrado desde el mediodía de ayer debido al temporal de levante en el Estrecho. EFE

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