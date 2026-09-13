La española Ariadna Chueca, árbitra de la final de la Copa del Mundo

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Berlín, 13 sep (EFE).- La árbitra canaria Ariadna Chueca representará a España en la final de la Copa del Mundo que disputarán Estados Unidos y Francia este domingo en el Uber Arena, de Berlín (20.00 horas), al dirigir el encuentro junto al panameño Julio Anaya y el letón Gatis Salins.

La tinerfeña suma un nuevo hito en su carrera al ser elegida para dirigir el encuentro por el título mundial.

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Chueca ha arbitrado otros cinco encuentros en la Copa del Mundo, tres de ellos en fase de grupos: Estados Unidos-China, Puerto Rico-Bélgica y Estados Unidos-República Checa.

Además, fue colegiada en el duelo de clasificación de cuartos entre Alemania y Corea y dirigió los cuartos de final de Francia contra China.

El anterior Mundial femenino, disputado en 2022, fue su primer gran torneo y, en apenas cuatro años, la canaria ha completado un crecimiento vertiginoso participando en eventos como los Juegos Olímpicos de París 2024 o la liga de verano de la NBA de este 2026. EFE

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ip/cmm