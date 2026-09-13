Jorge Martín reconoce que tuvo problemas en el brazo derecho

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quinto en el Gran Premio de San Marino de MotoGP y líder igualado a puntos en el Mundial con Marc Márquez, señaló que estaba cómodo y "pilotando bien", pero dijo que en cuanto intentó liderar la carrera empezó "a colapsar el brazo derecho".

"Es un problema que no he tenido durante el año, que no me esperaba", explicó Jorge Martín. "Todo el fin de semana he ido sufriendo, pero pensaba que lo podríamos resolver hasta hoy, pero no ha sido así", añadió.

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"No podía frenar, estaba completamente fuera de control de la moto y simplemente he esperado que pasasen las vueltas y acabar", lamentó Jorge Martín, quien cree haber perdido "una oportunidad muy buena de poder ganar una carrera, o al menos luchar", porque tenía "ritmo de sobra para conseguirlo".

Y señaló a los medios de comunicación presentes en el circuito de Misano Adriático que ahora tiene que concentrarse "en Austria", el próximo fin de semana, que "es lo más importante".

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Martín subrayó que "luego" deberá "tomar la decisión junto al equipo" de si tendrá que operarse "o no, después de Austria".

Eso "será un poco la clave de lo que queda año", destacó el piloto español, y añadió que quizá si se opera no llegará bien a las siguientes carreras y entonces "ya sería un problema mayor".

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Al menos, señaló, tuvo "velocidad" para liderar y encontrarse bien en condiciones normales y dijo que habrá que ver qué hace "con este brazo", aquejado síndrome compartimental. EFE