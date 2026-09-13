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Iñigo: "Sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos"

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Vila-real (Castellón), 13 sep (EFE).- El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, señaló en rueda de prensa que, a pesar de que su equipo no conoce la victoria en este arranque de temporada, consideran que el trabajo que están realizando es el correcto y acabará dando resultado.

"Somos un cuerpo técnico que no nos gusta mentirnos a nosotros mismo. Creemos que merecimos más en muchos partidos y por eso sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento que todo se dará, que obtendremos los resultados que merecemos", apuntó.

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"La plantilla es fuerte, estos jugadores tienen experiencia y habrán vivido situaciones similares. Por tanto, en este caso, mi aportación tiene que ver más con el mantenimiento de cómo les veo, con la energía que tienen que con el tener que intervenir", añadió.

Pese a ello, el entrenador admitió que esta situación les resta algo de energía. "La verdad es que la frustación y la rabia siempre aparecen, cuando crees que te mereces algo y no te llega. Pero estamos trabajando en ello, sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos", recalcó

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Sobre el Betis, rival al que reciben este lunes, comentó que "sabemos que nos enfrentamos a un duro rival. Un equipo que tiene mucho nivel, mantienen grandes futbolistas de la pasada campaña y se han reforzado con grandes jugadores. A ello se le une el el gusto por el buen fútbol de su entrenador, que lo sabéis muy bien aquí, es destacable y espero un rival que irá a por el partido, de mucha calidad y que nos pondrá las cosas difíciles".

Íñigo Pérez agradeció las palabras de apoyo de Manuel Pellegrini en su rueda de prensa de este domingo al señalar que "le admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol. Es un referente en el Villarreal y ojalá pueda conseguir todo lo que él consiguió en este club. Pellegrini es un referente aquí para vosotros y para cualquiera que le guste fútbol. Si puedo ganar mi primer partido una jornada antes de lo que lo hizo él aquí, bienvenido sea".

Por último, se refirió al tipo de encuentro que espera ante los andaluces. "Cada partido es diferente. Me gusta dominar todas las facetas y ser capaces de afrontar cualquier propuesta del rival. Ante el Betis espero un toma y daca constante, porque los dos conjuntos buscaremos el área rival", concluyó. EFE

jmg sm/jl

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