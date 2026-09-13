Herlings intratable en Shanghái; Farrés, segundo, a cerrar el título en Australia

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (Honda), campeón mundial de la categoría reina de motocross (MXGP), dominó con autoridad el Gran Premio de China disputado en Shanghái, en tanto que el español Guillem Farrés (Triumph) fue segundo y roza el título en MX2.

Herlings, que ya había ganado la prueba de clasificación del sábado, volvió a dominar este domingo y se impuso en las dos mangas, en la primera con 8.3 de ventaja y en la segunda de 5.6, en ambos casos por delante del francés Romain Febvre (Kawasaki).

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El neerlandés lidera la general con 915 puntos a falta tan sólo de la última prueba, el GP de Australia, que se disputará el próximo domingo en Darwin. Febvre acumula 752 y tiene el subcampeonato asegurado, por cuanto el esloveno Tim Gajser es tercero con 659.

En MX2, Farrés estuvo cerca de poder celebrar el título, pero se lo impidió el sudafricano Camden McLellan (Triumph), que se hizo con el Gran Premio tras imponerse en la primera manga y ser segundo en la segunda tras el español, que lo tiene no obstante todo a favor en la última prueba.

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El catalán, al que un error en esa primera carrera del domingo le hizo acabar cuarto, lidera la general con 859 puntos, por los 811 de McLellan. El belga Sacha Coenen (KTM), ya sin opciones, es tercero con 775. EFE