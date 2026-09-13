Giráldez: "Me encantaría haber ganado para poder hablar más de jugar con este calor"

Vigo, 13 sep (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, coincidió con su homólogo del Málaga, Juan Francisco Funes, en que “el espectáculo” que ofrecieron este domingo ambos equipos hubiese sido “mucho mejor” si el partido se jugase en otro horario.
“Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema -no jugar con tanto calor- porque cuando no ganas si hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja. Estoy convencido que Iago no se hubiese lesionado en otras circunstancias, estoy convencido que Pablo -Durán- hubiese podido jugar el partido en otras circunstancias porque hoy ha sufrido un golpe de calor”, criticó.
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En este sentido, dijo estar convencido de que en otro horario los aficionados hubiesen disfrutado “mucho más” y el ambiente en Balaídos hubiese sido “otro muy distinto” porque en las gradas los aficionados también han sufrido las altas temperaturas -cuatro seguidores del Celta tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos-.
“El espectáculo entre dos equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor. Los futbolistas se han jugado su físico y su integridad en el día de hoy. En estas condiciones hay un riesgo de lesión de los protagonistas de esto, que son los futbolistas. A veces nos olvidamos de eso. Es nuestro sexto partido en tres semanas y hemos jugado los últimos 2 a más de 30 grados. No creo que sea lo ideal”, incidió.
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Giráldez lamentó que su equipo no consiguiera “matar” al Málaga antes porque disfrutaron de “tres mano a mano con su portero que pudieron ser finalizados mejor”, y restó importancia a que sigan sin ganar porque “las cosas van a terminar saliendo”. EFE
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