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Ginés Serrán ofrece ceder a Málaga sus polémicas esculturas monumentales del puerto

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Málaga, 13 sep (EFE).- El autor de las polémicas esculturas monumentales de bronce de la entrada del puerto de Málaga (Neptuno y Venus) ha ofrecido a su Ayuntamiento la cesión gratuita para que puedan continuar en la ciudad, una vez que este miércoles expire el plazo de estancia en zona portuaria.

El escultor, pintor y antropólogo Ginés Serrán (Ceuta, 1949) ha informado a EFE de la iniciativa que planteó al alcalde malagueño, Francisco de la Torre, junto a unas 12.000 firmas en defensa de tales esculturas, que recogieron unos voluntarios en la calle en un plazo de diez días.

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 Tras la controversia que había desatado su instalación, 'Neptuno' y 'Venus del sol', de 10,5 y 8,5 metros de altura respectivamente, presiden desde el pasado 12 de marzo el acceso principal del puerto, que limitó su permanencia -originalmente pensada para 25 años- a solo seis meses, a raíz de la polémica.

El artista ha explicado que se mantuvo una reunión con el regidor, otros responsables municipales y una representación de la Autoridad Portuaria y que este martes el Consistorio abordará su propuesta de cesión, tras lo que se deberá dilucidar si las esculturas prosiguen en la actual ubicación o se trasladan a un céntrico espacio de la ciudad, fuera del recinto portuario.

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Serrán sostiene que una "mayoría" de personas respaldan la continuidad, lo que define como "un clamor popular", y que quienes crearon la polémica son "una minoría mínima que tienen derecho a opinar si les gusta o no", pero no a rechazarlas "sin haberlas visto".

Varias entidades culturales locales consideraron las esculturas desmesuradas, lo que incluso trascendió a nivel internacional y llevó a que finalmente se limitara el tiempo en el que permanecerían expuestas en el puerto.

El autor ha precisado que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria deben acordar si hay continuidad en el puerto o se reubican en otro lugar de la ciudad, que puede que se produzca un periodo de "transición" de unos meses hasta que se decida el emplazamiento final y que si se optará por situarlas fuera del puerto, podrían estar cerca del mar, de la zona portuaria.

Gines Serrán considera que las autoridades tienen la responsabilidad de apoyar el clamor popular de que se queden.

Neptuno pesa dos toneladas; Venus porta una bola símbolo del sol, tiene una tonelada de peso y es de dimensiones similares a la escultura 'El David' de Miguel Ángel, y ambos dioses romanos, valorados en más de tres millones de euros, fueron trasladados desde el estudio del artista en China hasta Málaga.

Este conjunto escultórico, denominado 'Las columnas del mar', se completa con dos leones, 'Cecil' y su hijo 'Xanda' (de 1,88 metros de alto, más de tres metros de largo cada uno y 750 kilogramos de peso).

En el caso de los leones, se inspiró en la historia de dos de estos animales de una reserva animal de Zimbabue, a los que se dio muerte, en el caso del adulto a manos de un médico estadounidense aficionado a la caza furtiva, lo que levantó el reproche de actores de Hollywood y un escándalo que tuvo consecuencias para la práctica profesional del médico.

Serrán hizo en los últimos 25 años 30 esculturas monumentales, expone su arte desde hace 48 años, ha recorrido cinco continentes con 250 exposiciones en 23 países (130 individuales y 60 del total en Japón) y vendió 1.500 obras en 60 países. EFE

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