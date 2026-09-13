Fin de semana de Carreras en Madrid

Guardar

Madrid, 13 sep (EFE).- Al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid le salió competencia para ser el evento con las carreras más determinantes del fin de semana, pues otro Carreras, de nombre Álvaro, se reivindicó en la titularidad del lateral izquierdo del Real Madrid en la victoria (4-1) contra el Rayo Vallecano.

"La intensidad desde el primer minuto, las ganas de demostrar que estamos en casa, que somos un equipo. Tenemos la mentalidad puesta en los objetivos claros, queremos salir a ganar todos los partidos, hacia delante, presionando y finalizando todas las jugadas, que sabemos que hay mucho gol", declaró el lateral en los micrófonos de Real Madrid TV tras el encuentro.

PUBLICIDAD

Avisó Mourinho en rueda de prensa de que habría "un espacio" para que jugadores menos habituales aportaran su energía, y lo confirmó con el once inicial, con cuatro cambios respecto al que ganó al Inter. Los más significativos fueron en defensa, una línea que empezaba a parecer inamovible, con la entrada de Carreras y Antonio Rüdiger por Marc Cucurella y Dean Huijsen.

El lateral español fue uno de los ejemplos que el técnico portugués dio a comienzos de temporada de jugadores con talento suficiente para repartirse los minutos con su competencia por el puesto, en este caso el campeón del mundo, Marc Cucurella.

PUBLICIDAD

Carreras, titular en los dos primeros encuentros de LaLiga EA Sports, pareció perder la batalla una vez que el ex del Chelsea recuperó el ritmo competitivo. Sin embargo, aprovechando el "espacio" de Mourinho, provocó el penalti del primer gol ante el Rayo, que convirtió Kylian Mbappé, y anotó el segundo, tras una pared dentro del área precisamente con el francés.

Así lo vivió él: "Fue un partidazo del equipo, pero sí, contento por el gol, primero del año. La recibí de Jude [Bellingham] o de alguien por dentro, se la di a Kylian [Mbappé], me la devolvió, tuve suerte de que me la devolvió en el área, y finalicé a un lado. Supercontento".

PUBLICIDAD

Era su primer gol este curso y el tercero en su trayectoria con el Real Madrid, los tres en la competición doméstica. Los otros dos tantos los había conseguido en los dos cruces contra el Valencia de la pasada temporada, y ambos terminaron con victoria para el equipo blanco: 4-0 en el Bernabéu y 0-2 en Mestalla.

Carreras, además, terminó el partido sobre el césped. Cucurella entró al campo en el último minuto del tiempo reglamentario, pero fue en sustitución de Vinícius, algo que Mourinho explicó después como que "el tiempo de hacer filigranas estaba terminado".

PUBLICIDAD

El lateral explicó ese cambio: "El míster quiere exigencia, es difícil aguantar los 90 minutos con una exigencia al 100 %. En los últimos minutos, metió a Cucurella para ayudarme defensivamente, ayudar al equipo, estábamos sufriendo un poco. Me tocó en el último partido ayudarle a él, y hoy le tocó a él ayudarme a mí".

"Viviendo un sueño, como dije desde el primer día. A seguir disfrutando de esta experiencia increíble que es jugar en el mejor club del mundo y a seguir trabajando para conseguir los objetivos del equipo", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

(foto)