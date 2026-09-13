Felipe VI acude al primer GP de España en Madring

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Madrid, 13 sep (EFE).- El rey de España Felipe VI acudió este domingo al circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño, que se estrena este fin de semana como casa del Gran Premio de España.

El monarca acudió al trazado a dos horas del comienzo de la carrera, prevista para las 15.00 horas (13.00 GMT), acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para ver de cerca las entrañas del circuito semiurbano construido entre IFEMA y Valdebebas, que cuenta con 5,4 kilómetros de distancia y 22 curvas.

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El piloto inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá desde la 'pole' este domingo en la decimocuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno, tras robar por una sola centésima el protagonismo al joven italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que arrancará a su lado desde la primera fila. EFE

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