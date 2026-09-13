El Villarreal necesita sumar su primer triunfo ante un Betis al alza

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Vila-real (Castellón)/Sevilla, 13 sep (EFE).- El Villarreal recibe este domingo al Real Betis con la necesidad de ganar, algo que no ha hecho todavía en esta temporada, ya que acumula tres derrotas seguidas, dos en Liga y una en la Liga de Campeones, aunque enfrente tendrá a un rival al alza, que viene de derrotar al Real Madrid y ganar a domicilio en su estreno en la máxima competición continental.

La situación del conjunto castellonense ha generado cierto nerviosismo en el entorno del club, que ve como no termina de arrancar el nuevo proyecto con Íñigo Pérez al frente.

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Ante la falta de puntos, el encuentro tiene ya cierta relevancia pese a estar en el arranque de la temporada, ya que el Betis, un rival directo, llega a este encuentro con siete puntos de ventaja respecto a los amarillos, lo que ya supone una ventaja importante a estas alturas del campeonato.

El técnico local no podrá contar con los defensas titulares Carlos Romero y Juan Foyth, ambos lesionados; mientras que en la portería el veterano Peter Gulácsi podría arrebatarle la titularidad al joven meta brasileño Luiz Junior.

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Llega el Betis a Villarreal en estado de euforia tras dos victorias consecutivas de mucho peso, como la de la pasada jornada en LaLiga en La Cartuja ante el Real Madrid (1-0) y la del martes en Francia ante el Lille (2-3) en el inicio de la Liga de Campeones.

Esos dos triunfos han hecho olvidar rápidamente, y considerarlo como un traspiés, la sorprendente goleada anterior encajada en el campo del Levante (5-2), con lo que los del chileno Manuel Pellegrini -que dirigió al conjunto amarillo durante cinco temporadas- afrontan la cita llenos de moral y con ganas de seguir codeándose en la zona alta de la tabla.

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Como es habitual en Pellegrini, hará rotaciones y repartirá minutos entre los componentes de su plantilla, aunque, al disputarse el partido en lunes y el anterior haber tenido lugar el pasado martes, es muy posible que la alineación titular sea ahora más parecida a la formada en Lille y que lleguen más cambios el próximo jueves ante el Getafe.

El central Diego LLorente se entrena con una máscara protectora tras la fractura en la nariz que sufrió en el choque ante el Madrid y que le hizo ser baja en Francia, donde tampoco estuvo el extremo marroquí Ez Abde, quien está muy mejorado de unos problemas de rodilla y ya estará en la convocatoria, según anunció este domingo el propio Pellegrini.

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El delantero colombiano Cucho Hernández y el extremo brasileño Antony dos Santos han tenido trabajo específico durante la semana, pero las sesiones del sábado y de este domingo lo hicieron con normalidad, con lo que también viajan, mientras que la baja segura sigue siendo desde pretemporada la del lateral Aitor Ruibal, una vez que el portero Diego Conde ya puede entrar en las convocatorias.

En el estadio La Cerámica es posible que siga como delantero el irlandés Troy Parrott, uno de los refuerzos de la temporada y que está en racha goleadora al marcar el tanto de la victoria ante el Real Madrid y otro en Lille, y también se espera que el mediapunta Dani Ceballos, tras su regreso al Betis nueve años después de su marcha al conjunto madridista, pueda tener sus primeros minutos, aunque aún no de titular.

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Alineaciones probables:

Villarreal: Gulácsi, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Gueye, Saliba, Moleiro, Nicolás Pepe; Gerard Moreno y Mikautadze.

Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; y Troy Parrott.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: La Cerámica, de Villarreal (Castellón).

Hora: 21.00 horas (19.00 GMT). EFE

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