El Valencia nombra a Braulio Vázquez nuevo director deportivo

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València, 13 sep (EFE).- El Valencia ha anunciado la contratación de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo del club apenas unas horas después de comunicar el despido del técnico Carlos Corberán, el director general de fútbol Ron Gourlay y de la estructura deportiva formada por Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) ejerció como director deportivo del Valencia entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del club y, desde 2017, ha ejercido como máximo responsable deportivo en Osasuna, puesto que ha ocupado a lo largo de las últimas nueve temporadas.

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“Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia CF para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad. El club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia”, ha apuntado el club en un comunicado.

Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo director deportivo del Valencia. EFE

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