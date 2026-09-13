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El Rey acude al primer GP de España en Madring y entrega el trofeo de ganador a Antonelli

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Madrid, 13 sep (EFE).- El rey de España Felipe VI acudió este domingo al circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño, que se estrena este fin de semana como casa del Gran Premio de España, y entregó, tras esta, el trofeo que acreditó al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) como ganador.

El líder del Mundial se impuso en Madring por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren).

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Felipe VI acudió al trazado a dos horas del comienzo de la carrera, programada para las 15.00 horas, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y fueron recibidos por la plana mayor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Tras esto, vieron de cerca las entrañas del circuito semiurbano construido entre IFEMA y Valdebebas, que cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas, acompañados por Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, y Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

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Además, llevaron a cabo un encuentro con los dos pilotos españoles en Fórmula Uno, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), antes de que se metieran en sus garajes para comenzar a preparar la carrera en un circuito de Madring que recupera a la F1 45 años después, cuando en 1981 el canadiense Gilles Villeneuve cruzó primero la bandera de cuadros en el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en la capital de España.

Su relevo lo tomó Antonelli al cruzar la meta primero tras completar en primera posición las 57 vueltas del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 disputado en Madring. EFE

(foto)

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