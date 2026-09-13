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El PSOE presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos para sumarse al Pacto de Estado frente a Emergencia Climática

27/08/2026 La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la mesa redonda sobre la postura de la Unión Europea ante la emergencia climática, en el Palacio de la Magdalena, a 27 de agosto de 2026, en Santander, Cantabria (España). El encuentro se enmarca dentro del curso de verano '¿Quo vadis Europa?', dirigido por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). POLITICA Juanma Serrano - Europa Press
27/08/2026 La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante la mesa redonda sobre la postura de la Unión Europea ante la emergencia climática, en el Palacio de la Magdalena, a 27 de agosto de 2026, en Santander, Cantabria (España). El encuentro se enmarca dentro del curso de verano '¿Quo vadis Europa?', dirigido por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). POLITICA Juanma Serrano - Europa Press
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El PSOE presentará, a través de sus grupos municipales y autonómicos, mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para promover su adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en contraposición a las políticas "negacionistas del PP que, de la mano de Vox, utiliza la emergencia climática como moneda de cambio para sus pactos en lugar de proteger a la ciudadanía y el territorio".

La formación ha anunciado este domingo esta medida para que haya un "clamor ante la inacción" de la oposición, tal y como ha asegurado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en un vídeo. "Lo que estamos pidiendo es que conozcáis esas medidas y que llevéis la voz de los socialistas a todas las instituciones, para que haya un verdadero clamor ante la inacción, ante la actitud irresponsable del Partido Popular y de Vox, que se niegan ni siquiera a sentarse con el gobierno para acordar en torno a todas estas emergencias de calor, de inundaciones, de sequía, acordar medidas que todo el mundo haga de forma coherente", ha afirmado.

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Este pacto, según el PSOE, representa una oportunidad para construir una estrategia común, duradera y basada en el conocimiento científico, que permita anticiparse a los riesgos, proteger a los más vulnerables y garantizar una transición justa.

De esta manera, el Partido Socialista se suma al proceso de adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática abierto por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta adhesión se puede hacer efectiva en la web del Ministerio y está dirigida tanto a los más de 1.300 actores que participaron en su elaboración en muchas modalidades, y que también estuvieron en la I Conferencia de Ponferrada, como a cualquier organización o persona que quiera sumarse.

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"La alarma climática lleva despertando desde hace años preocupación e inquietud en la población española y eso hace más evidente que nunca la necesidad de construir un gran pacto de país que permita hacer frente a la realidad del Cambio Climático y promover un nuevo modelo de desarrollo social y económico de España, capaz de proteger la salud de los ciudadanos, la economía y nuestro territorio", aseguran los socialistas.

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EuropaPress

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