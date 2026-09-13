El PSdeG ve "patriotismo de pacotilla" en la postura del PP sobre los menores migrantes en Ceuta

20/04/2026 El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro ESPAÑA EUROPA GALICIA POLÍTICA PSDEG

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado este domingo la postura del Partido Popular respecto a la reubicación y acogimiento de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta, tildándola de "patriotismo de pacotilla" y de "pulseriña".

En declaraciones ante los medios de comunicación, el dirigente socialista ha reprochado que los populares afirmen que van a ayudar a Ceuta mientras "impiden y obstaculizan" la reubicación de menores en los territorios donde gobiernan.

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A su juicio, el PP hace un "claro llamamiento a la insumisión" para "no cumplir las leyes", utilizando la vulnerabilidad de niños y adolescentes para "dividir este país y generar muchísima más tensión".

Respecto a la 'ley de nietos', el líder del PSdeG ha subrayado que la norma no concede un favor de nacionalidad, sino que repara la situación de quienes tuvieron que exiliarse por razones políticas y económicas a raíz de la Guerra Civil.

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En este sentido, ha afirmado que quien adquiere la nacionalidad lo es a todos los efectos, rechazando que se pretenda considerar a estas personas como "nacionales a medias" que dejan de serlo cuando llega el momento de votar.

Asimismo, ha mostrado su rechazo a la medida cautelar que suspende este derecho, acusando al presidente gallego, Alfonso Rueda, y al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de llevar "todo el verano" alentando junto a la ultraderecha esa idea de una supuesta "ingeniería electoral".

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