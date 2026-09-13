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El defensa argentino Lomónaco, único refuerzo que aún no ha debutado con el Elche

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Elche (Alicante), 13 sep (EFE).- El defensa central argentino Kevin Lomónaco es el único fichaje hecho por el club ilicitano en el mercado de verano que aún no ha debutado con el equipo que dirige su compatriota Martín Anselmi en la presente temporada.

El defensa, que llegó al club en el último día del mercado no ha entrado en las convocatorias del equipo en las dos últimas jornadas, a pesar de que el jugador dijo esta semana, durante su presentación oficial, estar en buenas condiciones y apto para ayudar ya al equipo desde el césped.

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Esta pasada jornada, ante el Athletic Club, disputó sus primeros minutos con el equipo ilicitano en el tramo final del partido el lateral Rubén Sánchez, también incorporado en el último día del mercado procedente del Espanyol.

Lomónaco, fichado de urgencia para suplir la ausencia de David Affengruber, traspasado al Fulham, tendrá la posibilidad de debutar en una convocatoria el próximo martes ante el Real Madrid, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, si bien la titularidad aún parece lejana ante el buen nivel mostrado por la línea defensiva en Bilbao.

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El israelí Roy Revivo disputó sus primeros minutos como titular en San Mamés, mientras que el francés Thomas Lemar, que ya había debutado con un gol ante la Real Sociedad, volvió a participar en el tramo final del encuentro.

Javier Morcillo, Abiel Osorio, Eze Ponce y Facundo Buonanotte, los otros fichajes del mercado de verano, ya han tenido la oportunidad de acumular minutos y titularidades, en la mayoría de los casos.

El portero Iturbe y los jugadores Diangana, Diaby, Barzic y Yago de Santiago, lesionado, son los únicos jugadores de la plantilla que aún no han participado en la competición. EFE

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pvb sm/cmm

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