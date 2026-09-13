Casadó, titular en el Deportivo; Boselli y Azón, novedades del Getafe

Guardar

Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- Con la novedad en su once de Marc Casadó, el Deportivo intentará sumar su tercera victoria consecutiva en liga frente al Getafe, que jugará con Iván Azón en el lateral derecho por la ausencia de última hora de Andrés García y con Sebastián Boselli en el centro de la defensa para cubrir el hueco del sancionado Zaid Romero.

Antonio Hidalgo repetirá prácticamente la misma alineación con la que derrotó la pasada jornada al Villarreal (2-3). Solo Riki, en el banquillo, por Marc Casadó, titular por primera vez desde su llegada procedente del Barcelona, será el único cambio del técnico deportivista.

PUBLICIDAD

El once del Deportivo es el formado por Leo Román; Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Mario Soriano, Amatucci, Marc Casadó; Nsongo Bil y Aubameyang.

El del Getafe es el compuesto por Soria; Iván Azón, Gudelj, Djené, Boselli, Mojica; Mario Martín, Mangala, Terrats; Enes Ünal y Satriano. EFE