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Burcio: "Estoy viviendo un sueño"

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Vigo, 13 sep (EFE).- El centrocampista Hugo Burcio expresó su satisfacción por haber debutado con el Celta en LaLiga en el partido de este domingo contra el Málaga.

“Estoy viviendo un sueño, estoy muy contento con la oportunidad que me ha dado el míster. Pero esto sigue y tengo que continuar trabajando para que lleguen más minutos”, indicó el futbolista madrileño, que mantiene ficha con el filial.

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Burcio, que saltó al campo en el minuto 74 por Ilaix Moriba, apuntó a la “falta de pegada” del Celta como el principal motivo para que el Málaga evitase este domingo la primera victoria celeste del presente curso liguero.

“Es una pena no llevarnos los tres puntos porque creo que hemos sido mejores, sobre todo en la primera parte. Empezamos un poco espesos, pero luego hemos estado superbien y hemos tenido ocasiones de sobra para sentenciar el partido”, manifestó. EFE

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dmg/ism

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