Brugui: "Les hemos puesto contra las cuerdas"

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València, 13 sep (EFE).- El delantero Levante UD Roger Brugui destacó el gran partido realizado por su equipo, pese a perder por 2-4 ante el Barcelona, y destacó como fueron capaces "de poner contra las cuerdas" a un rival tan potente que llevaba una ventaja de tres goles y que así lo reconoció la afición con una gran ovación al final del choque.

"Han visto que lo hemos dado todo ante un gran rival, que venía en muy buena dinámica. Les hemos puesto contra las cuerdas con el 3-2, apretando, hemos tenido situaciones para poder hacer más goles y hay que sentirse orgullosos del trabajo del equipo. Nos han ovacionado y hay que darles alegrías a partir de ahora", comentó en declaraciones a Movistar.

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"Sabíamos que tendríamos momentos de sufrir y que nos iban a hundir, pero el primer gol les ha llegado de un rechace y nos ha afectado más de la cuenta. Pero el equipo se ha repuesto en la segunda parte, aunque hemos hecho un penalti, hemos intentado darle la vuelta, hemos dado la cara y lo hemos peleado hasta el final", indicó.

El atacante insistió en que "hay que darlo todo y pelearlo contra los mejores y tener opciones hasta el final, ese era el objetivo y al final ha salido cruz, aunque podría haber salido cara. El miércoles a por otro partido, en el que en principio habrá más opciones, aunque va a ser también complicado". EFE

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