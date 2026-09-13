Alonso: Si creen suficiente la penalización a Carlos, está bien; pero a 340 es innecesario

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Madrid, 13 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó decimoséptimo el Gran Premio de España, declaró este domingo en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que "si consideran suficiente la penalización" (de cinco segundos) a su compatriota Carlos Sainz (Williams) "está bien para" él, aunque cree que esa acción fue "innecesaria".

Los dos pilotos españoles tuvieron un incidente en pista, entre la cuarta y la quinta curva de la decimotercera de las 57 vueltas que se dieron al circuito; cuando el doble campeón mundial asturiano intentaba superar al talentoso madrileño y ambos se tocaron, en una acción de la que se quejó Alonso, que fue investigada y que concluyó con una sanción de cinco segundos a Sainz por parte de los jueces.

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"Creo que él tuvo una penalización, así que, si la consideran suficiente, está bien para mí", declaró Alonso, de 45 años, con 32 triunfos -dos de ellos en el Gran Premio de España, en Barcelona (2006 y 2013); y otra más ante su afición, pero en Valencia y en el GP de Europa de 2012- y 106 podios en la F1, cuando se expresaba en inglés en el 'corralito' del nuevo circuito capitalino.

"Ninguno de los dos acabamos en los puntos, pero creo que fue innecesario. Había espacio de sobra a la izquierda. Yo estaba pegado al muro por la derecha, a 340 kilómetros a la hora. Y creo que no había necesidad de hacer eso", comentó Alonso este domingo en la capital de España. EFE

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