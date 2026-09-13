Alex Márquez, "satisfecho" pues hizo una "clasificación pésima" y una "gran carrera"

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se dice "satisfecho" de haber acabado segundo el Gran Premio de San Marino de MotoGP pues hizo una "clasificación pésima" pero una "gran carrera".

"Al principio cerré los ojos y me arriesgué un poco, pero era la única forma de intentar luchar por las primeras posiciones", reconoce Alex Márquez en la nota de prensa de su equipo.

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"Me sentía bien, pero también cometí un error que podría haberme salido caro", recuerda el pequeño de los hermanos Márquez, quien explica que hizo "buenos adelantamientos y me lo pasé bien".

Para él es "genial volver al podio después de tanto esfuerzo por recuperar la forma y las sensaciones", pero enseguida recuerda que "ahora nos toca Austria". EFE

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