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96-87. El Barça gana la Lliga Catalana tras remontar al Ilerna Lleida en el último cuarto

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Tarragona, 13 sep (EFE).- El Barça ganó este domingo la Lliga Catalana de baloncesto tras vencer al Ilerna Lleida por 96-87 en la final disputada en el Palau d’Esports Catalunya de Tarragona ante 4.300 espectadores.

El partido se resolvió en el último cuarto, cuando el Barça, que había ido por detrás en el marcador casi desde el inicio, apretó y consiguió una victoria muy trabajada, liderada, sobre todo, por el escolta Kevin Punter y el alero Joel Parra.

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Los dos equipos salieron imprecisos y el Barça aprovechó su poderío en la pintura para llevar la iniciativa en el marcador en los primeros compases. Una canasta de Punter puso a los de Aleksander Sekulic 6 arriba (15-9), pero la entrada de Ejim cambió la dinámica. El ala-pívot canadiense anotó dos triples consecutivos para igualar el choque y el Lleida encadenó un parcial de 0-14 para ponerse 8 puntos por delante (15-23).

El Ilerna Lleida, que en los dos partidos de la fase de grupos había ido siempre a remolque en la primera mitad, comenzó la final dominando a un Barça sin ideas en ataque y con porcentajes muy bajos de acierto en el tiro. Joel Parra cortó la sequía culé con un triple prácticamente sobre la bocina.

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En el segundo cuarto, el Barça subió un punto la intensidad, pero el Lleida no se amilanó y, liderado por Mcghee y Perrin, mantuvo el control e incluso amplió su ventaja (30-38). Los azulgranas, a trompicones, se encomendaron al acierto desde fuera del perímetro de Gibson y Umude para equilibrar el encuentro, pero, lastrados por las pérdidas de balón, no conseguían coger el pulso a la final.

El Ilerna Lleida, más enchufado también en el rebote ofensivo, fue mejor en la primera mitad y se marchó al descanso con una ligera ventaja de 4 puntos (40-44). Era el primer partido de esta Lliga Catalana en el que los de Gerard Encuentra se iban al vestuario por delante.

El tercer cuarto empezó igual, con el Lleida más fino en el tiro y el Barça perdido en pista. Sekulic aún no ha conseguido engranar todas las piezas de un equipo con muchas caras nuevas. Una falta flagrante de Martin permitió a Lleida anotar 5 puntos consecutivos (dos tiros libres de Ejim y un triple de Mcghee) y alcanzar una máxima ventaja de nueve puntos (53-62).

El Barça, cargado de faltas personales, se mantenía en el partido gracias al talento individual de Punter y Robinson. Además, perdió a Brizuela, lesionado a falta de 51 segundos para terminar el tercer parcial.

El último cuarto arrancó un ajustado 66-69 en favor del Ilerna Lleida. Parra cogió las riendas del Barça y con dos triples puso a su equipo por delante (72-71). El partido empezó a decantarse del lado azulgrana. Los de Sekulic, con una gran defensa, desactivaron al Lleida en ataque e imprimieron más velocidad al juego. Un triple de Punter puso a los culés 8 por delante (83-75) a falta de cinco minutos.

El Barça ya no se dejó sorprender y controló el choque hasta el final. Se impuso por 9 puntos (96-87) y alzó su 26.ª Lliga Catalana. El azulgrana Robinson fue nombrado mejor jugador del torneo.

Ficha técnica:

96. Barça (18+22+26+30): Robinson (19), Brizuela (5), Umude (6), Parra (21), Nebo (13) -cinco inicial-, Punter (14), Gibson (9), Martin (5), Nkamhoua (2), Núñez (-), Balcerowski (2) y Minaya (-).

87. Ilerna Lleida (23+21+25+18): Mcghee (18), Hughes (9), Rodríguez (4), Sanz (4), Perrin (16) -cinco inicial-, Batemon (12), Ejim (14), Paulí (-), Shurna (5), Majauskas (5), Torrens (-) y Pou (-).

Árbitros: Oscar Perea, Jordi Aliaga y Alberto Baena. Eliminaron con cinco faltas a Ejim (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a final de la 47.ª Liga Catalana ACB, disputado en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona ante 4.300 espectadores. EFE

dpj/xsf/cmm

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