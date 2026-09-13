81-58. España se lleva el bronce mundial tras imponerse a Alemania

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Berlín, 13 sep (EFE).- La selección española consiguió el bronce en la Copa del Mundo femenina de baloncesto de Berlín tras imponerse a la de Alemania por 81-58 en un duelo en el que la joven Iyana Martín volvió a deslumbrar con 22 puntos, 9 asistencias y 28 de valoración.

Le acompañó Raquel Carrera, que hizo una aparición estelar en el tercer cuarto para desequilibrar la balanza y dar a las suyas un +10 de ventaja ante el que Alemania ya no pudo reaccionar.

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Con tres triples seguidos, uno al final del tercer cuarto de Iyana Martín y dos al inicio del último periodo, de Conde y Cazorla, España despegó (67-51) y no dio más oportunidad a la anfitriona.

La selección española femenina logra su cuarta medalla mundial de la historia tras la plata de Turquía 2014 y los bronces de República Checa 2010 y Tenerife 2018. EFE

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ip/sab