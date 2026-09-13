1-1. La Real Sociedad no sale del lío tras empatar contra al Costa Adeje Tenerife

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- La Real Sociedad no ha encontrado la salida a la crisis que motivó la inesperada marcha de su anterior entrenador con la temporada empezada y este domingo cedió un empate en el último minuto ante el Costa Adeje Tenerife (1-1), que transita también por la zona baja de la clasificación de la Liga F y que ofreció una gran resistencia.

La primera parte estuvo marcada precisamente por el mal inicio de temporada de ambos equipos, con las donostiarras en puestos de descenso y las tinerfeñas con un solo punto más, por lo que los nervios imperaron hasta el descanso.

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La segunda mitad mostró una mejor versión del cuadro canario, que tuvyo sus opciones en las botas de Henar, aunque también Ramos Álvarez fue clave en portería para evitar que las guipuzcoanas se adelantaran en el marcador.

Álvarez no podría, sin embargo, hacer nada ante el buen gol de Ainoa Campo asistida de Camino, para que de un gran disparo la exjugadora del Espanyol abriera el marcador.

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Las isleñas no había dicho su última palabra y a punto de concluir el encuentro Elba Verges, aprovechando un buen balón servido por Aithiara, dejaba helados a los aficionados de Zubieta y daba el empate a Tenerife.

- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Arrula; Camino, Aparicio, Florentino, Vicente; Cahynova, Paula Fernández (Laborde, min. 88), Marcos (Chacón, min. 46); Marín, Campo (Seelenfreund, min. 78) y Eguiguren (Eizagirre, min, 68).

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1 - Costa Adeje Tenerife: Ramos Álvarez; Carballo, Verges, Cinta Rodríguez, Zaremba; Salazar (Mingueza, min. 77), Martínez (Iratxe Pérez, min 84), Muina (Zamanian, min. 84); Quiles (Gramaglia, min. 77), Padilla y Koko (Martí, min. 68).

Árbitra: Elisabeth Calvo (Comité Madrileño). Amonestó a Florentino, Bárbara Martínez, Salazar, Zamanian y Muina.

Goles: 1-0, min. 74: Campo. 1-1, min. 89: Elba.

Incidencias: tercera jornada de la Liga Femenina disputado en el estadio Zubieta ante varios cientos de seguidores. EFE

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