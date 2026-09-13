1-0. Ainhoa Guallar acaba con la resistencia del Granada

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- Un gol de Ainhoa Guallar en el tiempo añadido de la primera mitad permitió al Alavés Gloriosas imponerse este domingo al Granada y sumar la segunda victoria de la temporada en Mendizorroza.

El conjunto vitoriano resolvió el partido con una acción aislada de Laia Parera, que puso un centro a la cabeza de Ainhoa Guallar justo antes del descanso que le permitió romper la barrera defensiva del conjunto nazarí, que se mostró muy solido durante todo el encuentro a nivel defensivo.

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Esa fue la mejor acción ofensiva del partido en la primera mitad y que otorgó el premio del gol al Alavés, que fue el que buscó con mayor insistencia abrir el marcador con sendos remates de Pichi y Kumba Brima que se marcharon fuera.

En la segunda parte el Granada dio un paso adelante y multiplicó sus acercamientos hasta el final sin renunciar al empate, llegando a rematar en nueve ocasiones sobre la portería del conjunto vitoriano, que pudo ampliar su ventaja en el minuto 90 con un buen disparo a media altura de Andrea Gómez que repelió con un despeje a córner Laura Sánchez.

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Con este resultado, el Alavés suma seis puntos en tres jornadas y se impulsa en la clasificación mientras que el Granada se queda con tres en mitad de tabla.

Ficha técnica:

1 - Alavés Gloriosas: Sofía Fuente; Parera, Inés Altamira, Pichi, Vidal; Sobrón, Carmen Sobrón (Sarah Brasero, min.74), Nayadet, Guallar (Reyes Moreno, min.62), Kim Shin-Ji (Laura Navajas, min.90); y Brima (Hanane Ait El Haj, min.74).

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0 - Granada: Laura Sánchez; Raquel Gil (Vera Molina, min.58), Jenni López, Juliana, Teresa Mérida, Paula Perea (Zafra, min.59); Miku (Bárbara López, min.58), Daniela Miñambres, Leles; Guridi (Iris Ashley, min.74) y Ana Martos.

Goles: 1-0, min.45: Guallar.

Árbitra: Zulema González (Comité gallego). Amonestó a Kumba Brima (min.71) y Reyes Molina (88), del Alavés Gloriosas; y a Teresa Mérida (min.28), Paula Perea (44), Jenni López (55), Bárbara López (68), Vera Molina (76), del Granada.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga F, disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria. EFE