0-3. El Oviedo saca los colores a un Real Valladolid sin ideas

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Inés Morencia

Valladolid, 13 sep (EFE).- El Real Oviedo sacó los colores a un Real Valladolid muy endeble en el plano defensivo y con pocas ideas en ataque, que se vio más que superado por un conjunto asturiano muy organizado, presionante y con garra (0-3).

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En el último día de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ambos equipos saltaron con intensidad a un estadio José Zorrilla con un gran ambiente de hermanamiento entre ambas aficiones.

Buscaron el control del esférico desde el inicio, con mucha presión y un alto ritmo de juego, que se tradujo en una primera ocasión clara para el cuadro visitante, protagonizada por Isfan, quien en el uno contra uno ante Aceves perdió la partida.

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Pero esa entrega del Oviedo tuvo su recompensa, de nuevo, a balón parado, una de sus especialidades, merced a un remate de cabeza de Carlos Domínguez ante el que nada pudo hacer el meta del conjunto vallisoletano, que reclamó falta previa sobre él.

Tay Abed, novedad en el conjunto blanquivioleta, fue de los más destacados de los locales, que apenas lograban controlar el balón y, por tanto, no dispusieron de oportunidades para volver a igualar el resultado antes del descanso.

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A pesar de la necesidad de cambios en las filas vallisoletanas, no los hubo y la salida de los locales en la segunda mitad fue totalmente pasiva, sin capacidad para frenar los continuos envites del rival, que campaba a sus anchas por el José Zorrilla.

Eso se tradujo en otros dos goles para el Oviedo, el primero, de Dani Calvo, y el siguiente, cuatro minutos después, de Pablo Sáenz, ambos fruto de potentes disparos ante la inoperancia de la defensa local.

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Los de Julián Calero se sintieron cómodos y manejaron el juego como quisieron ante un rival muy blandito, con poca mordiente ofensiva y escasa organización sobre el césped.

- Ficha técnica:

0 - Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, Torres, Clerc; Abed (Yeray Cabanzón, m.55), Ponceau (Latasa, m.67), Álex Balboa (Juric, m.67), De Rooij (Víctor Jr, m.55); Chacón, Van Duiven (Barberá, m.80).

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3 - Real Oviedo: Aarón; Aisar Ahmed, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Juan Cruz; Pablo Sáenz (David Jiménez, m.77), Youness, Alberto Reina (Enzo Pérez, m.46), Goti (Jacobo González, m.61); Villahermosa (Diego Menéndez, m.82), Isfan (Estanis, m.61).

Goles: 0-1, M.25: Carlos Domínguez. 0-2, M.52: Dani Calvo. 0-3, M.56: Pablo Sáenz.

Árbitro: Iosu Galech (Comité navarro). Amonestó a los locales Iván Alejo (m.23) y Aceves (m.26), y a los visitantes Dani Calvo (m.11) y Youness (m.29).

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Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio José Zorrilla ante 19.522 espectadores. EFE

mim/mr/ism