Temas del día de EFE España del sábado 12 de septiembre de 2026 (13.30h)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno ultima nuevos espacios en Ceuta para acoger migrantes y tramitar devoluciones

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Córdoba - Rego cifra en 2.100 los niños migrantes en Ceuta y pide su traslado a la Península

Ceuta - Ocho detenidos y dos heridos por arma blanca en una noche de tensión en Ceuta

Madrid - Sumar pedirá al Defensor del Pueblo que investigue a las comunidades que no acojan menores

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PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Irene Montero se presentará a unas primarias abiertas en Podemos para ser cabeza de lista

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LEY NIETOS

Madrid - La resolución del Supremo sobre la ley de nietos aboca a los consulados al atasco

(Enviado) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8003520418)

Madrid - Bolaños pide al Supremo que decida sobre la ley de nietos antes de las elecciones de 2027

Madrid - Jueces y fiscales muestran su preocupación por la decisión del Supremo en la ley de nietos

AIRBUS HUELGA

Madrid - Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus, UGT, CGT y ÚTIL, marchan desde las puertas del centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria en la capital de España para exigir mejoras laborales y sociales en la compañía aeroespacial.

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- 11.30h.

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CARBURANTES PRECIOS

Madrid - España suministra el segundo diésel más barato de la UE, solo por detrás de Malta

(Enviado) (Recursos de archivo en Efeservicios:80237124129)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Ni todo avance implica progreso ni hay que dar a la IA la autonomía que ninguna tecnología tuvo

(Enviado)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023724592)

CINE SOROGOYEN (Entrevista)

Santander - Sorogoyen: Cada vez más las personas con poder se miden y se educan más

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RONNIE WOOD

Barcelona - El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood ofrece un concierto en Barcelona junto a su banda y la cantante irlandesa Imelda May, dentro del ciclo Cruïlla Concerts, en el que, lejos de los grandes estadios y auditorios, recupera su faceta más íntima.

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - 'Ya no llama nadie', un cómic que visibiliza la soledad del anciano "de domingo a domingo"

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTOS

Madrid - ‘The Blood of Dawnwalker’, terror, acción y aventuras en la piel de un vampiro

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AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

18:00h.- València.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- Docentes, familias y entidades cívicas valencianas vuelven a salir a la calle este sábado en tres manifestaciones convocadas en las capitales de provincia por la Plataforma per l'Ensenyament Públic. Plaza de san Agustín (Texto) (Foto).

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19:00h.- Mancha Blanca (Lanzarote).- LANZAROTE FIESTAS.- Los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, asisten a la romería en honor de la Virgen de Los Dolores, Virgen de los Volcanes, patrona de la isla (declaraciones al término de la ofrenda frente a la ermita de los Dolores). Curva de Mancha Blanca

20:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- El Festival de Televisión de Vitoria, FesTVal, pone fin a su decimoctava edición con una gala de clausura en la que entregará, entre otros galardones, el Premio Joan Ramon Mainat a 'El Gran Wyoming', a la periodista Pepa Bueno, al productor César Benítez y al programa de citas de Mediaset 'First Dates'. Palacio Europa (Texto) (Foto)

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21:00h.- Barcelona.- RONNIE WOOD.- El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, acompañado de su banda, actúa dentro del ciclo Cruïlla Concerts. Sala Razzmatazz (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:15h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- El presidente global de Hay Festival, el actor y escritor británico Stephen Fry, pronuncia una conferencia sobre 'Mitos griegos'. Aula Magna del IE University. (Texto) (Foto)

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17:00h.- Avilés.- SALÓN CÓMIC.- XXXI Jornadas del Cómic 'Villa de Avilés' que reunen a veintisiete autores de nueve países e incluye las exposiciones ‘El arte de Pere Pérez’ y ‘Rafa Fonteriz: explorando los géneros a través del tiempo’. Casa de la Cultura de Avilés

18:00h.- Salamanca.- TOROS SALAMANCA.- Segunda corrida de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca, con toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. Plaza de Toros de La Glorieta. (Texto) (Foto)

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18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Cuarta corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Daniel Luque y Aarón Palacio. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Canito y Raúl Rodríguez presentan en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "La cuerda al aire" Espacio Turina.

18:00h.- Toledo.- EMPRENDIMIENTO MUJERES.- Encuentro de mujeres emprendedoras en el marco de 'Cash & Rocket', el evento solidario fundado por la empresaria danesa Julie Brangstrup con el objetivo de promover el liderazgo y el empoderamiento femenino. Hotel Eurostars Buenavista.

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18:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL LPA BMUSIC.- Conciertos de Alcalá Norte (23.30 horas), Eco Leone (23.00), Maika Makovski (20.15), La Milagrosa (21.45) y Parquesvr (2.00) en el LPA BMusic Festival. Parque Litoral El Rincón.

20:30h.- Zamora.- NOCHE ROMÁNICO.- La Noche Blanca del Románico zamorano programa una veintena de actuaciones en templos de ese estilo arquitectónico y otros espacios históricos de la ciudad entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada, horario en el que también permanecerán abiertos algunos comercios del casco histórico de la ciudad. (texto) (foto) Catedral (Texto) (Foto)

EFE

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