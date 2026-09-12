Temas del día de EFE España del domingo 13 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Mientras el Gobierno sigue los trabajos para buscar nuevos emplazamientos para los migrantes que quedan en Ceuta y tramitar su devolución, muchos de ellos siguen extendiendo sus campamentos por diversas zonas de la ciudad autónoma frente a las quejas y protestas de los vecinos.

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SEMANA POLÍTICA

Madrid - La próxima semana seguirá monopolizada por la crisis migratoria de Ceuta tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de inteligencia, y después de la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023672504)

GOBIERNO AGROALIMENTACIÓN (Entrevista)

Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en una entrevista con EFE Agro que quien propone cerrar las fronteras desde el punto de vista agroalimentario "comete un inmenso error", pues de ese intercambio España se "favorece claramente".

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ENERGÍA GAS

Madrid- España afronta la recta final para lograr el objetivo de reservas de gas marcado por Bruselas desde niveles sensiblemente más bajos que el año pasado, en un entorno de incertidumbre geopolítica en el que la guerra de Irán ha disparado el precio de los combustibles fósiles con las restricciones del estrecho de Ormuz.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023392145)

VEHÍCULO OCASIÓN

Madrid - El precio del turismo de ocasión ha caído más del 4 % en los últimos doce meses ante el aumento de la oferta de vehículos seminuevos y, sobre todo, por la presión comercial de los nuevos electrificados chinos, explican a EFE el presidente de la patronal Ganvam, Jaime Barea, y el portavoz de coches.net, Marcel Blanes.

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FERIA ALIMENTACIÓN (Entrevista)

Sevilla - La industria alimentaria trabaja para ofrecer productos de mayor calidad, más saludables y con valores asociados al origen, la cercanía, la autenticidad y la sostenibilidad para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente aunque con poco poder adquisitivo, según dice en una entrevista con EFE Manel Bueno, director de Auténtica 2026, la feria gastronómica que desde este lunes reúne en Sevilla a más de 12.000 profesionales. Por Eva Ruiz Verde.

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FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, habla en una entrevista con EFE de la próxima edición del certamen donostiarra, que se inaugura este 18 de septiembre, y hace balance de sus dieciséis años en el puesto, que dejará a final de año. Ana Burgueño.

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CINE RUIZ DE AZÚA

Santander - La directora de cine Alauda Ruiz de Azúa habla con EFE con motivo de su presencia en el Festival de Cine de Santander, y reflexiona sobre la espiritualidad y la vocación religiosa reflejadas en su película 'Los domingos', preseleccionada para los Oscar.

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HAY FESTIVAL

Segovia - Los escritores Rosa Ribas, Marta Robles y Lorenzo Silva reflexionan sobre la novela negra y sus personajes, dentro de la programación del Hay Festival Segovia, donde conversan con la directora de Relaciones Editoriales del Grupo Planeta, Ana Gavín.

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COMIC TYNION

Barcelona - El premiado guionista James Tynion IV, autor de cómics como 'El departamento de la verdad" o 'Hay algo matando niños', practica un horror desasosegante, alejado de los "sustos" típicos del género, pero amarrado a las paranoias colectivas contemporáneas, repletas de conspiraciones y fobias tecnológicas, de las que ha hablado con EFE. Sergio Andreu.

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GALICIA TRADICIONES

Muxía (A Coruña) - A la zona cero de la marea negra del 'Prestige', Muxía (A Coruña), vuelven a llegar este domingo voluntarios venidos de todo el país y del extranjero, pero en esta ocasión para la romería de la Barca en la que toca ver y mover la famosa Pedra de Abalar situada junto al santuario. Por Ana Martínez.

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BELLEZA TENDENCIAS

Madrid - Bótox, ácido hialurónico, radiofrecuencia, liftings, cremas antiedad, estar al tanto de los nuevos tratamientos se ha convertido a partes iguales en salvación y condena para millones de personas que desean que su rostro y su cuerpo no reflejen el paso del tiempo, un peso que se refleja cada día más entre los más jóvenes. Inmaculada Tapia.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8004216915)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:45 h. Cabanas (A Coruña).- PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, realiza declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación convocada por la Asociación de Propietarios de las Fragas do Eume a las 12:00. Lugar: Rotonda de Cabanas. (Texto) (Foto)

12:30.- Sevilla la Nueva (Madrid). - PARTIDOS PP.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación en la mesa informativa del PP situada en la plaza de Sevilla la Nueva (Comunidad de Madrid)

13:30h.- Madrid.- PREMIO FÓRMULA1.- El rey, la princesa de Asturias y la infanta Sofía asisten al Gran Premio de España de Fórmula 1 Avd. del Partenón, 5. Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Kripan (Álava).- FIESTA VENDIMIA.- El secretario general del PSE-EE de Álava y consejero vasco de Turismo, Javier Hurtado, participa en la 31 Fiesta de la Vendimia en Kripan (Álava). Frente al Ayuntamiento.

10:30h.- Vitoria.- ENFERMEDAD ELA.- Carrera en Vitoria a favor de los enfermos de ELA Plaza del Arca.

11:00h.- Kripan (Álava).- VINO RIOJA.- Celebración de la XXXI Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa.

11:00h.- Sueca (Valencia).- GASTRONOMÍA PAELLA.- El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que celebra este año su sexagésima quinta edición, reúne a 40 cocineros y cocineras de 14 países, procedentes de los cinco continentes, que competirán por la elaboración de "la mejor paella del mundo", siguiendo la receta tradicional de este certamen gastronómico decano en España. Passeig de l'Estació.

12:00h.- Madrid.- FÓRMULA 1 PROTESTAS.- Concentración convocada por la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid y diversos colectivos, plataformas y asociaciones vecinales contra la celebración del Gran Premio de España y los recortes en servicios públicos. Asiste la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra. Acceso sur de IFEMA. Avenida de la capital de España, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

San Sebastián.- FESTIVAL MÚSICA.- Celebración de la cuarta edición del festival Boga Boga en el que participan más de 25 artistas, entre ellos el francés Sébastien Tellier.

12:00h.- Logroño.- SAN MATEO.- Imposición de los pañuelos de las Fiestas de San Mateo de Logroño a los nacidos en la ciudad durante el último año. Plaza del Ayuntamiento (avenida de la Paz, 11) (Texto) (Foto)

12:00h.- Murcia.- TOROS PROTESTAS.- Activistas de tres organizaciones animalistas llevan lápidas con los nombres de toros muertos a las puertas del Ayuntamiento de Murcia coincidiendo con el primer día de la Feria de Septiembre. Glorieta de España

12:30h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- Los escritores Rosa Ribas, Marta Robles y Lorenzo Silva reflexionan sobre la novela negra y sus personajes, dentro de la programación del Hay Festival Segovia. Teatro Juan Bravo. (Texto) (Foto).

13:00h.- Logroño.- CULTURA MÚSICA.- Presentación de la Asociación Músico-Cultural MetalRock Rioja. Sala Fundición (Fundición, 4).

13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL LPA BMUSIC.- Conciertos de los Aseres (20.30 horas), Los Salvapantallas (18.45), El Vega Life (17.15), Madafaka All Star (13.00), Los Lola (14.15) y Nueva Línea (15.45) en el LPA BMusic Festival. Parque Litoral El Rincón

17:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA POP.- La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y LocoPlaya (Bejo, Don Patricio y Uge) participan en el Summer Pop Tenerife, Recinto Ferial

18:00h.- Salamanca.- TOROS SALAMANCA.- Tercera corrida de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca, con toros de Garcigrande para Talavante, Roca Rey y Marco Pérez. Plaza de Toros de La Glorieta. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Quinta corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de El Capea para los rejoneadores Andy Cartagena, Sergio Galán y Sergio Pérez de Gregorio. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Sevilla.- MÚSICA K-POP.- Estreno del espectáculo musical 'Las Guerreras del K-Pop', que tendrá lugar en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Cartuja Center CITE

19:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El guitarrista José Fermín Fernández presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "Guitarra desnuda". Espacio Turina

20:00h.- La Laguna (Tenerife).- ESPECTÁCULOS HUMOR.- Los humoristas José Corbacho y David Fernández escenifican 'David y José: No somos Estopa' dentro de la programación del Reíslas Festival de Humor 8 Islas. Paraninfo de la Universidad de La Laguna

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CULTURA MÚSICA.- El solista José Manuel Ramos escenifica su propuesta acústica 'Todo de mí', un concierto centrado en la emoción interpretativa donde fusiona la canción melódica con el folclore canario. Teatro Leal

21:00h.- Alajeró (La Gomera).- JORNADAS COLOMBINAS.- Concierto del grupo cubano Septeto Santiaguero, ganador de dos premios Grammy Latinos, en la 65 edición de las Jornadas Colombinas. Plaza de El Salvador

21:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- La bailaora Ana Morales estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "Rapsodia, fantasía subterránea". Real Fábrica de Artillería

EFE

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