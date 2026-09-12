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Solicitan un refuerzo de policías portuarios por un nuevo campamento en el puerto de Ceuta

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Ceuta, 12 sep (EFE).- El sindicato CCOO ha reclamado a la Autoridad Portuaria de Ceuta que eleve una petición a Puertos del Estado para que se lleve a cabo un "refuerzo urgente" de la Policía portuaria ante la instalación de un nuevo campamento para acoger a migrantes en el entorno del muelle de Poniente.

En un comunicado, la central sindical demanda un "refuerzo inmediato" de la plantilla debido al "incremento del nivel de protección portuaria" ante la instalación de este nuevo asentamiento temporal de inmigrantes en dos zonas del muelle.

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El sindicato considera "imprescindible" aumentar el número de efectivos, al menos en una cuantía equivalente al refuerzo desplegado durante la OPE (Operación Paso del Estrecho) para garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los usuarios del puerto.

Asimismo, CCOO exige la "reposición urgente" de los medios de autoprotección y defensa retirados, y la convocatoria de la Comisión Estatal de Policía Portuaria para abordar con el Ministerio del Interior una dotación adecuada a los riesgos que actualmente afrontan los agentes.

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La petición ha sido registrada ante Puertos del Estado por Pedro Suárez, secretario general del Sector del Mar, y Soraya Díaz Soldán, secretaria general de la Sección Sindical Intercentros-Puertos CC.OO, contando igualmente con el respaldo y la participación de la Sección Sindical de CCOO de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

La central considera que una "mayor exigencia en materia de seguridad debe ir acompañada, necesariamente, de más efectivos y mejores medios". EFE

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