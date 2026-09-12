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Nueve años de pena al líder del secuestro en 2023 de Donnarumma, ex del PSG, y su pareja

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París, 12 sep (EFE).- Ilyas Kherbouch, 21 años y apodado 'Ganito', ha sido condenado a nueve años de cárcel y 80.000 euros de multa por haber encabezado el violento secuestro en julio de 2023 del portero internacional italiano Gianluigi Donnarumma, entonces en el PSG, y de su pareja, quien estaba embarazada y sufrió un aborto espontáneo poco tiempo después.

En una sentencia divulgada en la madrugada de este sábado, tras un proceso que se celebró el 10 y el 11 de septiembre en el Tribunal Correccional de París y que tuvo que ser interrumpido por insultos y amenazas de 'Ganito', su colega Khyan Mamouni, 22 años y designado por la acusación como el otro cerebro de la operación, fue absuelto.

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Otro de los participantes, Moktar Diop, 24 años, ha sido condenado a cinco años de cárcel, dos exentos de cumplimiento.

El actual portero del Manchester City y su pareja, Alessia Elefante, no asistieron al juicio.

El asalto y secuestro a la casa del meta italiano en el lujoso distrito VIII de París fue de una especial violencia, pues ambos llegaron a ser maniatados y golpeados. Elefante estaba embarazada de sólo unas semanas y, poco después del incidente, perdió al feto en un aborto espontáneo.

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El botín estimado que se llevaron los asaltantes fue en torno a un millón de euros. EFE

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