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Morant advierte a Llorca que "la razón acompaña a la marea verde" por la educación y que para el PP "es el último curso"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha advertido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de que "la razón acompaña a la marea verde" que se ha manifestado en la tarde de este sábado en las tres capitales de la Comunidad Valenciana a favor de la educación. Asimismo, se ha mostrado convencida de que para el PP es "el último curso".

Así lo ha aseverado la también secretaria general de los socialistas valencianos, en declaraciones a los medios, tras asistir a la protesta en València con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública'.

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"La razón acompaña a esta marea verde que quiere que nuestros niños tengan una educación pública de calidad. A ellos --en referencia al Consell-- les queda un año, es el último curso , lo han hecho mal y por eso han de pagarlo en las urnas. Recordemos todos los que estamos aquí quién no está: aquí quien no está es el Consell, el PP y Vox, y quienes sí estamos son los que siempre hemos apoyado la educación pública".

VE A LLORCA "CÓMODO" EN MANIFESTACIONES DONDE "SE ALZA LA MANITA"

Además, ha afirmado que "sabe" que Pérez Llorca "está muy cómodo en todas esas manifestaciones donde hay muchas banderas de España, incluso cuando se alza la manita o se canta 'cara al sol'. "Pero yo no lo he visto ni defendiendo la educación pública, ni la defensa de las mujeres, por ejemplo en el 8 de marzo, ni la defensa el colectivo LGTBI. En esas manifestaciones para los derechos de la ciudadanía no lo he visto nunca", ha reprochado.

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Frente a esto, ha recalcado que con su presencia los socialistas expresan un "compromiso" y que quieren ser "la alternativa" al gobierno "antes de Mazón y ahora de Pérez Llorca". Estamos aquí para que la comunidad educativa sepa que cuenta "con una esperanza de futuro", ha apostillado.

La líder del PSPV también ha cargado contra el jefe del Consell por censurar, esta mañana, la "hipocresía" de la propia Diana Morant y del síndic de Compromís, Joan Baldoví, "al ponerse al frente de la manifestación de los docentes después de ocho años diciéndoles que no".

"MENTIROSO"

Morant ha llamado a Llorca "mentiroso" y ha recordado que ella fue alcaldesa de Gandia desde el año 2015 hasta que fue nombrada ministra y en esa población se remodelaron los 14 centros educativos públicos mediante Edificant. "Y no había movilizaciones --ha proseguido-- porque había negociación colectiva real y con respeto y lo que se acordaba se aplicaba".

"De manera que cuando uno recorta no es que no se comprometa a hacer cosas nuevas, es que va hacia atrás y es normal que la ciudadanía esté en contra", ha apuntado.

Finalmente, Morant ha considerado que es "imposible que el curso arranque mejor que como terminó porque este verano lo que han hecho es empeorar más el sistema: a la necesidad de climatización de aulas han enviado entre cinco o seis ventiladores, se han atrevido a aprobar lo que ellos llaman inspección educativa y nosotros llamamos la policía ideológica con la que no sabemos muy bien lo que pretenden y para rematar han recurrido al Supremo lo que los ayuntamientos habían ganado para seguir haciendo colegios e institutos con el Plan Edificant".

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