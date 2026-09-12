Miguel Méndez: “Cambiaremos estas caras de tristeza por la alegría de acabar bien”

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Berlín, 12 sep (EFE).- Miguel Méndez, seleccionador español, dijo este sábado, tras la derrota por 66-76 ante Estados Unidos en la segunda semifinal del Mundial de Berlín, que su equipo se merece cambiar las “caras de tristeza por la alegría de acabar bien el campeonato” con una medalla de bronce ante Alemania.

Méndez destacó que prepararán el partido del domingo (16:30 CET) “de la mejor manera" y que intentarán jugar su “mejor baloncesto otra vez”.

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España superó a las anfitrionas por 30 puntos en el debut, pero la base canaria Maite Cazorla recalcó que “el partido va a ser totalmente diferente a ese primer encuentro”.

En la semifinal, ‘La Familia’ lo bordó durante tres cuartos contra el poderoso ‘Team USA’, pero la falta de acierto en los últimos minutos la condenó.

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“Estoy contento de haber cumplido lo que habíamos prometido: haber competido el partido. Si hubieras metido alguna canasta fácil, nos habríamos mantenido más cerca en esos tres últimos minutos. Les hemos obligado a meter canastones”, dijo Méndez, mientras la jugadora canaria señaló que EE.UU. se aprovechó de los errores de las españolas.

“Estas jugadoras han venido a ganar”, concluyó Méndez, que este domingo puede acabar el campeonato con una meritoria medalla de bronce colgada del cuello. EFE

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