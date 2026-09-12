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Martín Anselmi: “Jugando así vamos a ser un rival muy duro”

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Bilbao, 12 sep (EFE).- El técnico argentino del Elche Martín Anselmi elogió a su equipo tras el empate logrado en San Mamés contra el Athletic Club (1-1) y aseveró que "así es el camino" y que jugando así su equipo va a Ser "un rival muy duro".

El técnico del cuadro ilicitano destacó: “El equipo supo sufrir, supo competir, supo estar junto y supo estar atento a cada acción". "Quiero felicitar a mis jugadores por la forma en la que compitieron”.

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“Creo que mis jugadores siguieron el plan de juego y estoy orgulloso de ellos”, manifestó en la sala de prensa de San Mamés. “En este campo, la gente aprieta, pero si pones ‘en mute’, creo que no estaba pasando nada. Teníamos que tener esa tranquilidad de que estábamos siguiendo el plan de juego”, indicó en ese sentido.

“Hoy teníamos el objetivo de salir a competir de otra forma, de poder estar juntos, de defender cada bola y de estar atentos a los detalles. En las otras fechas hemos recibido en todas un gol antes de los veinte minutos”, reconoció Anselmi.

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“En el fútbol, la única recompensa que tienes son los puntos. Veníamos trabajando bien y habíamos tenido poca recompensa. El hecho de sumar siempre te hace sentir que te llevaste algo que este grupo merece”, valoró. EFE

FRC/sab

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